叡揚營收／8月1.24億元 迎專案驗收潮、較上半年優
軟體大廠叡揚資訊（6752）今（8）日公布8月營收 1.24 億元，月減 0.97 %，年減 7.49 %，主要是受到去年多筆於當月結案的認列所導致，而前8個月合併營收為 9.88 億元，年增 12.75 % 。叡揚日前也釋出下半年展望，受到旗下許多專案都將在下半年驗收，因此看好下半年營運會比上半年好。
據了解，叡揚目前持續投入AI研發於產品中，叡揚公文系統領先開發出AI模組，提供智慧分文、分類號推薦、撰稿建議、錯字偵測等，將AI與公文編輯的操作結合，提供中文錯字檢查修正於公文系統管理中，提升撰文品質，例如聲請羈押支付命令等；AI可透過大量的反饋與學習，有效的針對不同字句意圖的情境，提醒符合公文用語最正確的字。
另外，NPO組織財團法人基督教芥菜種會透過叡揚iota C.ai對話服務平台與LINE bot整合，實現對話機器人提升認養服務效率，此一革新使得超過700名專管員與社工能更有效地服務6,000多名認養童。其中透過對話機器人，成功降低了人員流動性所帶來的交接問題，專管員或社工只要透過LINE對話的問答，就能夠即時獲取正確文件與教育訓練的媒材。
芥菜種會表示，專管員現在能夠透過智慧型手機直觀地完成過去繁瑣的文書紀錄，從開案到訪視，大都能靠手機完成，例如拍照上傳取代過去的定位紀錄、錄音暫存轉換為文字檔，到最後的對應格式資料上傳到串接的認養系統，使得工作流程更加順暢，迅速達到超乎預期的九成使用率。
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