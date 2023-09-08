叡揚營收／8月1.24億元 迎專案驗收潮、較上半年優

關鍵製程設備大廠-旭東機械（4537）不僅在半導體設備開發與銷售上頻傳佳音，也同步在今（6）日起舉辦的SEMICON Taiwan 2023國際半導體展中大秀肌肉，不論是「晶圓盒自動包裝與拆包設備」、「集貨箱包裝與拆包系統」、「半導體晶圓級微奈米尺寸檢量測設備」….等都是這次介紹的重點。旭東機械董事長莊添財表示，近年來公司持續精進半導體設備技術研發，該領域之營收比重後續也將持續提升。

2023-09-08 14:12