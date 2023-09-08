產業署以數位科技為基礎 以「 3N 」打造台灣數位產業

數位部產業署長呂正華今（8）日指出，過去一年來，產業署逐步、逐點強化產業韌性，如開放5G專頻專網，擴散產業創新應用，對於未來，因應各種新科技興起，如生成式AI、區塊鏈技術、淨零轉型等，未來軟體及數位相關產業發展策略，將持續聽取各界意見，為產業問題與需求尋求解方，並為台灣「數位經濟」找到發展關鍵，實現數位國家願景。

產業署今日於台大醫院國際會議中心舉辦「2023數位產業日」活動，以「數位產業的希望與未來-新機會、新基盤、新格局（3N時代）」為主軸，回顧產業署成立一年來的業務成效，並擘劃台灣數位產業下一個十年發展願景。

數位部長唐鳳透過預錄影片致開場詞，提到過去一年，呂署長以「R、I、S、E旭日東升」作為業務推動主軸，在產業署與各方協作努力下，已有相當成效，未來數位部將持續從通訊、資訊、資安、網路和傳播5大領域，促進相關產業發展與數位轉型。因應生成式AI發展，今年將建構AI系統與產品之評測機制，發展與國際接軌的規範與標準。

產業署今日活動邀請到三位講者，iKala暨Appier獨立董事簡立峰、台灣人工智慧學校教務長蔡明順，以及緞帶王縉陽企業吳亭儀，分享從新創視角看數位世界的契機、推進AI利用實現數位包容成長，以及生成式AI工具產業應用之議題。

簡立峰指出，產業的下一個十年將與數位新創的發展密不可分，台灣擁有規模化、國際化硬體生態系優勢，並以「AI產業化、產業AI化」與發展AI關鍵技術等觀點，帶出由軟硬整合、世代攜手，引領台灣數位產業走向黃金十年的新契機。

蔡明順則透過AI在公民、產業與國際鏈結的關係脈絡所扮演的角色、優勢與限制，分享台灣在大國競爭之中，如何發展AI與進行AI產業布局，其中創造產業AI人才的高密度與多元性將是絕對關鍵。

隨生成式AI持續蓬勃發展，可為產業數位轉型與相關的硬體製造供應鏈，帶來發展契機與龐大的潛在效益。吳亭儀以企業觀點，闡述企業運用數位科技轉型之經驗，提供第一線實務洞見。

呂正華指出，過去一年來，產業署逐步、逐點強化產業韌性，如開放5G專頻專網，擴散產業創新應用；透過「公益創新．徵案100」，創造高社會價值的通訊傳播應用服務；公告電子簽章法修正草案，增進電子簽章普及運用；輔導電商導入隱碼機制，從源頭防止個資外洩；新訂就業金卡「數位領域」，加強延攬國際數位人才；建置台南沙崙資安示範實證場域，推廣資安應用演訓與輔導資安業者進行產品或系統驗測；開放社會創新組織經由「台灣雲市集」採購雲端解決方案等。

產業署也整理「數位韌性．繼往開來」專書，記錄在數位部的核心理念下，產業署如何承上啟下，幫助數位政策與全產業應用對接落地，以及這一年來如何推進數位產業發展。

呂正華進一步表示，因應各種新科技興起，如生成式AI、區塊鏈技術、淨零轉型等，未來軟體及數位相關產業發展策略，將持續聽取各界意見，為產業問題與需求尋求解方，並為台灣「數位經濟」找到發展關鍵，實現數位國家願景。