和碩營收／iPhone新機空窗期 8月月減4.52%

和碩（4938）在蘋果iPhone 15新機尚未推出、新舊產品空窗期下，導致今年8月營收交出月減、年減成績，月減4.52%，展望後市，隨著蘋果iPhone 15將於9月下旬上市開賣，新機也將挹注和碩營收，帶動和碩9月業績交出優於8月的成績，且本季營收將較第2季增長。

和碩今（8）日公布今年8月營收893.53億元，月減4.52%、年減23%；累計和碩今年前八月營收達7,817.83億元，年減5.89%。

和碩今年8月NB出貨90萬台，優於上個月的70-75萬台。

針對營收衰退，和碩表示，相對上個月走弱主要是因新舊產品交替期。至於低於去年同期，則是因三大業務需求皆弱於去年。

展望第3季，和碩預估相比第2季，NB業務將持平或小幅增長。消費性電子產品則進入傳統旺季，本季表現將優於第2季，至於通訊業務第3季則持平上季。

蘋果將在台灣時間9月13日舉行新一代iPhone 15發表會。法人預估，和碩9月在iPhone新機上市下，新機拉貨動能將挹注營收，帶動9月業績優於8月，第3季將較第2季增長，下半年表現將優於上半年。

展望下半年，和碩共同執行長鄧國彥先前表示，消費性電子、通訊事業、資訊產品等三大本業產品線下半年進入旺季，預期營運將逐季成長。

至於進入復甦的PC業務，鄧國彥分析，大部分公司庫存已經清的差不多了，但從需求面來看，大家都還在看，「第3季還看的到，第4季還懵懵懂懂。」