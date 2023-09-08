晶圓代工廠世界先進 8月營收微降至35.17億元

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（8）日結算8月合併營收約為35.17億元，比前一個月微減2.2%，比去年同期減少約29.3%；累計前八月合併營收約251.54億元，年減34.5%。

世界公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，8月營收微幅下滑，主因晶圓出貨量減少。

世界稍早預估本季晶圓出貨季增4~6%、平均售價持平，產能稼動率約維持六成，毛利率將降至約介於25%~27%。

黃蕙蘭表示，本季毛利率下滑的原因，主要折舊增加1.7億元，影響毛利率約1.5個百分點；電價上漲影響約1/5個百分點，其餘是去年第1季和今年第1季提前為客戶備貨的晶圓，本季持續出貨，影響毛利率表現。

至於產能規畫，為因應半導體產業進入劇烈庫存、調整周期，及面對總體經濟如通膨、升息、戰爭、地緣政治等多項不確定性的因素影響下，世界先進將持續審慎評估產能的擴充，今年產能年增6到7個百分點， 將達到335.2萬片約當8吋產能，第3季整體產能季增5%，約28.7萬片。