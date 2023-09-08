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受惠AI伺服器急單湧入 台積電8月營收1,886.86億元攀近七個月高點

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電8月營收1,886.86億元，月增6.2%， 攀近七個月高點。（路透）
台積電8月營收1,886.86億元，月增6.2%， 攀近七個月高點。（路透）

台積電（2330）今日公布8月合併1,886.86億元，月增6.2%，為近七個月高點，但仍較去年同期減少13.5%；累計1至8月合併營收約1 兆3,557.77億億元，年減5.2%。

台積電稍早提出第3季財測，預估本季合併營收以美元計價介於為167-175 億美元，季增 6.5-11.6%，以中間值估約季增約9%，以1美元兌換新台幣30.8元匯率基礎計算，合併營收介於5143.6-5390億元，相當於季增7~12%，毛利率則3奈米初期量產稀釋毛利率影響，毛利率中位數估52.5%。

台積電受惠AI伺服器急單湧入，8月營收增至近七個月高點，主因5奈米產能利用率回升及3奈米逐步放量，挹注營收表現。

台積電董事長劉德音日前出席SEMICON Taiwan大師論壇會後受訪時表示，目前CoWoS先進封裝產能短缺，導致AI應用晶片供不應求，但預期這只是短期現象。他也透露，是否加入投資矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm） 的行列，還在評估中，預計這一、二星期內決定。

台積電 營收 毛利率

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