力積電黃崇仁：假如我是台積電董座 美國投資案我會採拖延戰術

台積電赴美建廠，引發諸多爭議並遭當地工會強力反彈。力積電董事長黃崇仁在出席SEMICON TAIWAN 2023國際半導體展的車用半導體未來論壇，被問及如何看待此事，頻頻盛讚台積電創辦人張忠謀睿智的眼光，多次點出美國建廠成本划不來且會困難重重，他也認為美國強力將半導體製造拉回美國，是不智之舉。在被問到如果是他做決策，他會如何處理。黃崇仁回說：「我會採拖延戰術」。

不過，他講完此話後，隨口補充說：「台積電赴美建廠，會很辛苦，但是一旦成功，會非常偉大」、「我個人還是希望台積電能成功！」

近期即爆出台積電亞利桑那州廠工人將機台設備搬進電梯，但一到下班時，什麼也不管人就走了，引發網路激烈論戰。

台積電則特別澄清表示，沒有這樣的事情發生。亞利桑那州廠一期建築結構工程已經完成，感謝每天現場1.2萬名人員如火如荼的辛勞建設。希望外界不要有過多揣測，勿散播或輕信不實傳聞。

台積電董事長劉德音6日出席國際半導體展大師論壇，他在受訪時說，亞利桑那州廠是台積電3年前決定在美國嘗試投資首座大規模的晶圓廠，當然一開始會有一些學習曲線。

劉德音表示，過去5個月有很好的進展，亞利桑那州廠相信會是一個很成功的專案，尤其在當地有相當好的支持，包括來自亞利桑那州政府、鳳凰城市政府，參議員以及當地學校的強力協助，不擔憂這個計畫不會成功。

黃崇仁接著被問到力積電是否也要去熊本設廠，他則加重語說：「欸，熊本很鄉下耶，台積電一去就爆炸了，熊本的房子變貴，什麼都貴，熊本的交通比竹北還爛呢！」

據了解，也因交通壅塞，台積電在熊本蓋第二座廠，將不會選在目前的第一廠附近，以分散大舉貨櫃運輸車流員工交通問題。

黃崇仁也強調，若要在日本蓋廠，也不會選擇和台積電當鄰居。

受到日本政府獎勵發展半導體製造，力積電今年7月也宣布與日本SBI控股株式會社達成協議，擬共同在日本境內籌設12吋晶圓代工廠，結合當地產、官資源，共同參與日本強化半導體供應鏈的發展計畫。但黃崇仁在被追問此計畫進度，他表示還無法做任何評論。

不過，黃崇仁透露，輝達執行長黃仁勳掀起AI晶片巨浪，但並不是每個人都買得起要價高達20萬美元的昂貴晶片，力積電將會運用22/28奈米製程和晶圓堆疊（Wafer on Wafer）技術，開發小型整合高運力和高頻記憶體的平價AI晶片，滿足各種邊緣運算所需，應用汽車、家庭、智慧穿載、手機和各種城市角落的人機互動產品，他強調，未來人類的生活，每天起床，觸眼所及，都會是AI應用的產品。