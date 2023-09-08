台積電熊本廠傳10月1日移機 進度超前美國

台積電日本熊本廠建廠超前美國。除了部分辦公大樓已開始啟用，供應鏈傳出，台積電熊本廠已陸續完成無塵室及機電整合工廠，在供水供電陸續就續下，預計10月1日即可開始移機，接續展開試產。這是目前台積電海外布局中，唯一進展順利且有進度超前的投資案，透露日本政府及合資夥伴索尼鼎力協助下，將可如期在明年正式量產。

不過，台積電尚未證實此事，相關主管也未獲告知要開始移機。

供應鏈透露，日本廠確實已近尾聲，因此台積電目前態度仍保持低調，避免超車美國廠，引起美國政府面子掛不住，徒增事端。

台積電熊本廠第一座廠，將會將採用12/16、22/28奈米特殊製程技術，也將是日本第一座切入12/16奈米的晶圓廠，日本政府除了給予台積電巨額補助，也在建廠及相關員工安裝和子安就學，和後續員工培訓等各方面，全力動員各單位和大學院所，予以協助。

台積電稍早證實首批派駐日本員工和家屬，已自上個月開始分批前往，預估到本月底，約750人從台灣搬遷到熊本，比原計畫增加約20%，員工計畫人數將為1700人。台積電熊本廠也帶動當地發展，民間估未來10年將達新台幣4.3兆元的投資效應。

台積電日本熊本廠為合資模式，合資夥伴為日本大廠Sony、車用零組件商電裝株式會社（DENSO），規畫第一座廠月產能5.5萬片，總投資金額達1兆日圓。

相關報導也指出，台積電也考慮續投資建第二廠，預計於2024年4月動工，2026年底開始進行生產，主要將生產12奈米製程的晶片，日本政府則爭取能直接切入7奈米。但台積電表示一切還在評估中，沒有正式計畫。