中國可能擴大iPhone禁令 法人機構：初期影響有限

外電傳出，中國政府要求中央政府機構官員不得在工作中使用蘋果的iPhone和其他外國品牌的設備，拖累蘋果、高通股價重挫；法人機構表示，按中國國務院的組織編制來說，初期影響暫有限，但後續發展，值得密切觀察。

根據外電報導，中國政府工作人員在工作聊天群或會議上接到上級指示，要求中央政府機構官員不得在工作中使用蘋果的iPhone和其他外國品牌的設備，也不得將它們帶入辦公室，該命令是中國政府為減少對外國技術的依賴和加強網絡安全而採取的最新措施，也意在限制敏感資訊流出中國。

台股法人機構表示，中華人民共和國的中央政府，即指中國國務院，國務院自改革開放之後多次調整組織編制，其中幅度最大的是1998年，編制人員由原來的3.23萬名減至1.67萬名，此後人員編制維持穩定，今年再次進行機構改革，預計將進行5%的比例精簡編制，提升中國國務院的行政效；而根據其他外電內容來看，並非所有的國務院編制人員皆受此限制，而後續仍有其他傳言，指出禁用iPhone的命令將擴及中國國有企業，甚至中國移動與iPhone的銷售合作關係將在今年停止，所幸中國移動已發出聲明，將繼續與蘋果的合作關係。

分析師表示，iPhone一年銷量約2.2~2.3億支，中國一年銷量約5,000多萬支，為僅次於北美的重要市場，中國同時也是iPhone最重要的製造基地，眾多中國企業身為供應鏈重要角色，例如立訊科技、瑞聲科技、歌爾聲學、藍思科技、舜宇光學、京東方等企業，參與其中的從業人員數以百萬計，若驟然禁止在中國銷售iPhone雖減少5,000多萬支的市場需求，但同時間也將減少相應的產能配置，這對失業率已高的中國更是雪上加霜，中國政府應會有更深的考量而不會貿然行動，預期此次禁令將僅限於中國國務院內部分編制內人員，影響有限。