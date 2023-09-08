台積赴熊本設廠 35家供應鏈跟進

台積電將赴日本熊本設廠，中信銀總經理楊銘祥表示，目前已知至少有卅五家供應鏈將跟進台積電赴日本投資設廠，熊本市經濟局總括審議員工藤晃則引述日企的預估指出，看好台積電進駐熊本，將在未來十年內帶動四點三兆日圓（約台幣九千四百億元）投資額。

中信銀昨天舉辦企業赴日投資論壇，楊銘祥指出，中信銀客戶裡至少已有卅五家台積電供應鏈一起赴熊本設廠，產業遍及包括半導體、ＩＣ設計、電源管理、鋼鐵、化學材料、海運承攬、塑化等領域。

據了解，目前已有崇越和家登等台積電供應商表態將赴日本設立營運據點，就近服務台積電等客戶。崇越董事長潘重良透露，台積電熊本廠將會在近期陸續移入機台，預估今年上半年即可進行試產，相較美國亞利桑納州廠延至二○二四年底到二○二五年才會完成，日本熊本廠進展明顯比美國廠還順利。