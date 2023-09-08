第16度 台灣大獲永續公民獎前10強

台灣大哥大第十六度入榜「永續公民獎」前十強，榮獲大型企業組第五名，除發展全方位科技教育計畫，也將ESG納入高階經理人年終檢核目標，同時創電信業先例，將永續發展委員會提升至董事會層級，由董事長蔡明忠與五位獨董監督與強化ESG各面向發展。

台灣大總經理林之晨代表受獎時說，台灣大今年八月成為全亞洲第一家通過SBTi二○五○年Net-Zero審查的電信業者。此外，台灣大去年綠電採購僅占全台百分之三，卻已是第二名大戶，顯示台灣綠能嚴重不足，這也是台灣大與富邦集團共同支持中研院「淨零科技研發產研合作」的原因。

林之晨表示，公司治理部分，台灣大高階主管薪酬連結ESG績效，基層自發性發動跨部門工作坊，共同訂定永續目標，逐年檢核成果，以全面升級的「二○三五心大願景計畫二點○」，回應聯合國十七項SDGs；台灣大也創電信業先例，董事會獨立董事席次超過半數，且將「永續發展委員會」提升至董事會層級。

蔡明忠指出，台灣大除落實低碳營運、提高綠電占比，也支持中研院開發新型態潔淨能源，目前研究團隊已將「去碳燃氫」與小型實驗發電機組串接，以氫能取代天然氣，展開測試運轉。蔡明忠表示，將二○二三年訂為「生物多樣性元年」，倡議一二一家供應商加入倡議，也導入自然相關財務揭露（TNFD）架構，擴大對生物多樣性的全面關懷。