閎康日本第二實驗室開幕 大啖日本車用商機

半導體檢測大廠閎康（3587）看好日本車用半導體市場商機在日本成立的第二實驗室熊本實驗室，今（7）日正式開幕。公司表示，熊本實驗室在第3季已經通過數個半導體大廠認證並已收到訂單，產能將處於供不應求狀態，預計第4季即可挹注收益。

閎康表示，今年材料分析一大成長動能來自於日本車用半導體需求；日本作為汽車大國，有相當多車用半導體大廠，受惠於汽車電子化的提升，車用半導體、第三代半導體的開發正蓬勃發展，相關晶片必須透過半導體檢測，反覆驗證確認產品品質及安全性。

閎康於2019年率先在日本名古屋設立實驗室自，每年的成長幅度皆高於公司平均，目前產能滿載，除有產業趨勢帶動外，閎康的優勢在於檢測技術及檢測效率優於競爭者，相較於同業需耗時一周，閎康可在客戶交件一天之內找出問題並產出報告，進而協助客戶加速產品開發。公司強調隨日本第二實驗室開幕，在訂單能見度高的情況下，2024年日本實驗室都將維持高成長。

閎康今日也公布8月營收4.11億元，月增2.0%，年增17.0%，續創單月歷史新高，主因去年資本支出布局策略奏效，加上先進製程及車用半導體帶動材料分析（MA）需求持續強勁；閎康累計前八營收為31.69億元，年增29.1%。

閎康進一步指出，隨著半導體製程的微縮，為解決漏電流問題，電晶體架構也須改變，為增強閘極的控制能力、減少短通道效應，國際半導體大廠在３奈米開始導入GAA（環繞閘極電晶體）架構，晶圓代工大廠持續投入大量資源研發，亦預計於２奈米導入GAA架構，架構轉變的過程中遇到尺寸微縮、新材料的導入、功耗和熱管理等問題，材料分析的需求將隨之增加。