默克以整合材料、數位平台及永續創新三大主軸 攜手客戶超越業界極限

2023 Semicon Taiwan 國際半導體展盛大登場，今年展覽聚焦的議題包括先進晶片技術、永續、供應鏈、智慧製造等，期待為下個成長動能做準備。全球領先的科學與科技公司默克，今年以主題「超越極限 - Go Beyond Limits」參展，並憑藉著百年材料研發經驗，以及在先進製程中從創新材料到系統與服務的完整布局，帶來整合材料解決方案、數位化解決方案及永續創新方案三大主軸，助力半導體產業以更永續與智慧化方式發展下世代晶片技術及製程。

台灣默克集團董事長李俊隆博士表示：「全球半導體總產值於2021年才跨過5000億美元，但預計在2030年產值將翻倍並上看1兆美元。即使近期面臨到終端需求下降、全球通膨及匯率變動等大環境影響，但接下來的成長動能會相當驚人。而隨著永續意識的提升、半導體全球產業版圖的變化及供應鏈的韌性布局等共同議題，默克透過強化在台投資並著力布局數位與永續轉型，準備好與產業一起迎向未來。」

追隨台積電赴高雄建廠腳步，全球領先的科學與科技公司默克，將於2月8日舉行默克「向上進擊」投資計畫第二期「默克高雄半導體科技園區」動土典禮。默克電子科技事業體半導體材料事業全球負責人暨執行副總裁Anand Nambiar，將親自來台分享默克如何運用前瞻技術，為台灣與國際半導體打造永續競爭力具體做法。

默克在高雄打造全球首座大型半導體材料科技園區，這是延續默克於2021年12月宣布旗下電子科技事業體「向上進擊」投資計畫，規劃於未來5-7年間在台投入新台幣170億元，是默克在台營運逾30年以來，最大規模並透過兩階段的大幅擴張該公司半導體科技事業在台的生產與研發量能。

根據默克的規劃，投資計畫將分為幾個階段，第一階段已於南科高雄園區台灣賽孚思科技旁興建新廠，以拓展電子材料供應系統與服務的生產與研發量能，並新增特殊氣體與化學材料儲存與輸送系統的前瞻產品線。該廠去年底，即開始供應台灣與亞洲客戶所需的產品。

第二階段是在南科高雄園區新承租的15公頃用地，興建默克全球首座半導體材料大型生產與應用研發中心（Mega Site）的生產中心，並依照產品的不同期程依序開始生產。該廠區將囊括默克全系列的半導體解決方案產品，包含：薄膜材料、特殊氣體、圖形化與平坦化材料等，為半導體先進製程提供關鍵的製造材料。

整合材料解決方案 推進晶片高功率極限

隨著大數據、5G、人工智慧、物聯網、AR/VR等科技的發展及普及化，未來晶片必須在運算、儲存、能源效率方面，同時做到高效能、多功能、智慧化、客製化，並兼顧輕薄短小體積的需求。因此，材料創新成為實現先進製程技術如異質整合技術的重要推手。默克擁有整合材料解決方案，在半導體先進製程七大關鍵步驟均有材料解決方案，能實現高效率半導體元件技術。

數位化解決方案 打破產業合作極限

默克透過大數據洞悉能力並結合數位化工具如AI、機器學習(Machine Learning)、數位分身 (Digital Twins)等技術，能有效與客戶及供應商合作材料研發與測試，在生產方面整合分析數據提高供應鏈韌性，並整合產業淨零碳目標提出減碳有效解決方案。默克期待能以數位化平台與產業攜手合作，加速材料的研發，強化供應鏈的韌性，且提升材料的質量，以協助半導體行業實現更加永續的未來。

永續創新方案 突破綠色轉型極限

默克堅信以科學和科技的力量，除了自身訂下2030年達到全球氣候中和目標，也將以材料專長幫助應對全球暖化挑戰，包括提供許多環境友善及高效能的半導體材料替代方案，如推出業界首創環保光阻去除劑及低全球暖化潛勢(GWP)氣體解決方案，提供產業低碳足跡的永續創新方案。