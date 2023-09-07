華碩攜手高通 啟動「遠距醫療照護計畫」

隨著AI新時代到來，華碩（2357）與國際半導體大廠美國高通公司（Qualcomm）合作「無線關愛」遠距醫療照護計畫，鎖定台灣醫療資源最匱乏的8處偏鄉，透過醫療物聯網，以遠距醫療串接行動醫材、健康穿戴及個人化健康管理平台，協助建構完善數位醫療環境，強化基層醫療服務量能，共同實踐企業社會責任，縮短城鄉醫療落差。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，「獲益於半導體運算晶片技術革新，華碩持續精進微型化感測器、無線通訊及數據處理，藉由醫療物聯網整合病患資訊、健康數據及保健服務，高度應用5G、AI演算法、大數據分析、雲端存取等技術，並與高通合作在偏鄉臨床現場。」

高通技術公司商務長Jim Cathey表示，「我們深信，科技能夠增進和豐富許多人的生活。隨著具備5G和AI的終端裝置於各產業實現愈來愈多創新應用，這對整個生態系都將是一個絕佳的機會。在這個關鍵的時刻，我們很高興能與華碩夥伴目標一致、持續創新，更樂見透過遠距醫療照護計畫，能共同為偏遠地區的醫療院所及民眾提供無遠弗屆、即時傳輸的智慧醫療解決方案，讓行動科技的效益引領所有人與物通往無縫溝通和互動的世界。」

華碩與高通「無線關愛」遠距醫療照護計畫，將醫療物聯網優先布建於綠島、蘭嶼、金門、澎湖、阿里山山區及恆春半島等資源短絀鄉鎮，透過手機、健康錶、手持無線超音波與輔聽助聽器為物聯網節點，協助當地居家護理所、醫院及衛生所醫護人員，以「病患」為中心，提供訪視照護、遠端會診及個性化健康管理諮詢等模式，實現亞健康、慢性病與急性後期照護的連續性智慧醫療服務。

恆春南門醫院董事長黃明典表示，「恆春半島位處台灣最南端行政區，是幅員遼闊的偏鄉；不僅要面對交通不便、人口老化等問題，短絀的醫療資源更是難題！為提升在地醫療服務便利性，南門醫院進入社區服務長期臥床或行動不便的患者，透過華碩手持無線超音波掃描檢查，即時在Zenfone手機上查看病灶；若需專科醫師意見，也能立即與大醫院遠距協作，堪稱偏鄉醫療一大福音。」

屏東基督教醫院醫務部主任陳志文表示，「屏東地形狹長，80萬南北居民分布百里之遙，在有限醫療資源下，如何即時照料到每位病患，一直是屏基最大挑戰。華碩健康錶在遠距健康監控極具優勢，不但提供軟體開發套件（SDK）及應用程式介面（API），手錶搜集的生理徵象亦能跨平台同步管理，大幅減輕醫護人員行政負擔。」