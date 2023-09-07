龔明鑫談車用半導體 2040年全球估需1000億顆車用晶片

國發會主委龔明鑫今（7）日表示，根據資料顯示，一部車原本需要的晶片約是200~300顆，但電動車約需2,000顆以上，若以2040年預估全球電動車年產量將達5,000萬輛計算，就等於全球需要1,000億顆這麼大量的晶片，如果台灣的車用半導體發展速度慢下來，那全世界的速度也會跟著慢下來。

龔明鑫強調，因此，發展車用半導體，對台灣半導體業來說是商機，也是責任。

龔明鑫今出席由台灣先進車用技術發展協會舉辦的「車用半導體，駕馭新未來」論壇時做了以上表示。他並指出，今年以來所有半導體類別成長最快的就是車用半導體，預估車用半導體到明年全球市場將達2,500億美金，規模相當大，也會成為所有半導體類別中占比最大的類別，超越無線通訊部分。

此外，龔明鑫還提到，根據車測中心資料顯示，2010年一台車的電子產品占它的總成本約是30%，預計2030年會提高至50%。不過，如果AI元素加進去，這個占比很有可能會再提高。

龔明鑫並指出，今年以來台灣半導體廠商的國際佈局，也都是因應未來的車用電子、車用晶片在進行佈局，無論是到日本，還是歐洲，都是因應這樣的未來趨勢。

同時，龔明鑫也強調，只有台灣可以把晶片品質做得非常好，並把價格拉下來， 讓它普及化、普遍性。畢竟，晶片這件事不單單只是數量而已，品質更重要，品質好才能發揮功能。而車用晶片的發展，不僅牽涉將來的車輛發展，還攸關到數位轉型、淨零轉型的重要性，對全世界是有很大貢獻。

龔明鑫表示，唯有台灣半導體廠商更進步，且把車用晶片的品質做好，2040年全球5,000萬量的電動車也才能如期且安全的在地面上跑。