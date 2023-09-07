科技顧問會議年底重啟 半導體、AI及淨零為議題

國科會今天表示，行政院將於年底重啟科技顧問會議，在6日舉行的會前會中，台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介等科技顧問，均認同半導體、人工智慧（AI）、淨零科技是影響國家與全球發展的重要議題，將作為年底全體會議的討論基礎。

睽違12年，行政院將於今年底重啟科技顧問會議，國科會今天發布新聞稿指出，會議將由行政院長擔任召集人，期待透過新任科技顧問群與國內產官學界對話，擘劃未來台灣重要科技方針。

國科會表示，為確立議題討論方向，行政院6日以實體加視訊會議方式召開「會前會」，由科技顧問會議副召集人、行政院政務委員兼國科會主任委員吳政忠主持，邀集國內外重要科技顧問交換意見。

吳政忠表示，近年國際政經局勢已發生巨大變化，台灣科技研發及產業表現受到全球矚目，與國際夥伴緊密互動的需求日益升高，藉此時機重新啟動科技顧問制度，延攬國內外科技領域具影響力人士，定位為國家最高層級科技發展策略諮詢會議，篩選對未來經濟、社會、產業具全面性影響的議題，以國家戰略高度，提出科技發展布局建言，並讓國際瞭解台灣的作法。

國科會指出，這次與會的科技顧問包括中央研究院院長廖俊智、中央研究院院士翁啟惠、國立台灣大學校長陳文章、台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介，以及在美國的中央研究院院士孔祥重、以色列的國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC） 主席凱南（Ehud Keinan）、德國宏博基金會主席施洛格爾（Robert Schlögl）。

國科會表示，與會科技顧問都認同，半導體與人工智慧、淨零科技等是足以影響未來數十年發展的核心議題，台灣能在這些議題上著力，並於全球夥伴關係中扮演重要角色。

國科會後續將邀集相關部會召開跨部會會議，並預定於12月中召開科技顧問正式會議；國科會指出，科技顧問對台灣科技產業發展具舉足輕重的地位，在過去科技顧問協助下，台灣建立起半導體、生物科技、資訊工業等世界級產業，對於台灣產業科技的走向，具重大影響力；自1980年起至2011年，台灣總計召開過31次行政院科技顧問會議，直到2012年停開。