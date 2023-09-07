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iPhone 15 Pro Max具潛望式鏡頭 將占新機四成產出占比

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
蘋果iPhone 15發布在即。聯合報系照片
蘋果iPhone 15發布在即。聯合報系照片

蘋果（Apple）表訂九月中旬發布四款新機，預計分別是iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及Pro系列的iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。TrendForce預估，iPhone 15新機全系列產出約8,000萬支，相較去年同期受Foxconn事件影響下的生產量年增近6%。其中因Pro系列的量產較為順暢，以及獨具潛望式鏡頭的Pro Max可望帶進更多買氣，預估Pro系列的產出占比可望拉升至六成以上。然而，市場景氣不佳，加上Huawei的強勢回歸，可能衝擊今年蘋果iPhone整體銷量，因此預估iPhone全年生產總數約落在2.2~2.25億，年減約5%。

針對iPhone 15系列新機規格預測，硬體方面，受歐盟訂定法案的限制，蘋果也將於今年加入Type-C的行列；iPhone 15、iPhone 15 Plus兩款的升級在於主鏡頭同步Pro系列採用4800萬像素（48MP）主鏡頭，以及改為動態島（Dynamic Island）的面板設計。Pro系列的規格則包含處理器晶片升級、DRAM容量加大，並且引入鈦鋁合金中框，其中Pro Max更將搭載潛望式鏡頭，優化成像表現。

但規格進化同時也加大產出難度，隨著第三季進入iPhone新機的量產作業，產線陸續有零組件及組裝問題傳出。其中，iPhone 15和iPhone 15 Plus搭載的48MP的量產良率低於預期；而Pro系列則是在面板和鈦合金中框的組裝方面遭遇挑戰。就目前了解，Pro系列的量產問題可望較iPhone 15、iPhone 15 Plus更早獲得改善。

全球經濟低迷，蘋果將可能採取更謹慎的定價策略，避免影響銷售成績，其中iPhone 15及iPhone 15 Plus兩款即便主鏡頭升級為48MP，但延用iPhone 14 Pro系列的A16處理器，加上其它規格則無明顯升級，故起始定價相對具競爭力。iPhone 15 Pro雖有部份升級導致成本增加，但預估可由其它降價零組件相互抵銷。整體而言，TrendForce預期，iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro三款新機的終端定價將與去年相當。至於Pro Max，由於另外搭載了高單價的潛望式鏡頭，預期可能會出現100美元以內的加價，以反映其成本差異；如果加價確實發生，這也會是繼iPhone X之後首次調整價格。

iPhone iPhone 15 iPhone 14 Pro

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