政院通過災法韌性科技方案 將投入逾15億促數位化

國科會今(7)日指出，「災害防救韌性科技方案」將透過四年期程推動災害防救數位轉型、精進災害防救風險評估與調適策略、提升城鄉災害防救韌性能力等課題，以建構「數位治理」、「智慧科技」與「韌性城鄉」的生活環境，來達成韌性永續生活圈目標。經費部分，國科會副主委林敏聰說2023年投入7.52億元，2024年到2026年8億元，計畫本身預算由各部會自行編列。

行政院長陳建仁在行政院會中指出，近年在氣候變遷影響下，台灣地區的降雨型態日趨極端化，颱風和水旱災所帶來的衝擊也越來越明顯，因此在7月19日核定國科會災害防救韌性科技方案，希望透過科學技術的量能，強化中央與地方防救災的能力。各部會應往高科技的方向發展，特別是用AI智慧演算的方式進行，地方政府也要納入共同防災圈，與中央應變中心來合作，才能讓防災做得更好。另包括農業、產業、企業，更重要的是每個家庭、個人都必須做好防災的準備，來提升韌性。

國科會指出，本方案係由國科會與各部會攜手共同規劃完成，將凝聚10個部會所屬20個參與單位之災防科技研發能量，發展防減災工具與調適策略以減緩災害風險之衝擊與損失，並將研發成果落實應用於中央與地方城鄉單位之災害防救實務作業上。期望透過本方案推動的科研成果，能夠協助政府解決目前所面臨之災害問題，例如因氣候變遷所帶來的嚴重缺水事件、颱洪豪雨所帶來的淹水及土石流坡地災害等問題，讓政府能夠做好「掌握先機、超前佈署」，使城鄉民眾的傷亡與損失達到「零目標」。

另外國科會也提到，已於2019年到2022年推出行政院災害防救科技創新服務方案（簡稱創服方案），投入251筆科研計畫，總經費逾25億元，產出597項研發成果，其中227項已成熟可落實應用具體研發成果，包含精緻預報及劇烈天氣即時預報技術、乾旱預警與水情長期推估、民生公共物聯網等。

對於未來目標，國科會自然科學及永續研究發展處長羅夢凡提到，最重要是希望達到監測資料數位化，建立大型資料庫，透過進一步處理，包含透過AI智慧運算等，加值產出成果；也希望未來對於預警、預測、災損評估有絕對幫助，提供最廣泛運用。