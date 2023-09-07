AI伺服器產值成長將破200% 台廠供應鏈將大幅受惠

受到缺料影響，近期AI股上沖下洗，台股大盤進入震盪整理期，但隨著供應鏈瓶頸舒緩，AI伺服器預計將從下半年開始加速出貨，預期AI伺服器產值將從今年的460億美元，快速攀升至2026年的1,470億美元，成長幅度高達219.57%，法人認為，台股具備完善供應鏈，從上游到下游，台灣企業在AI伺服器相關族群中都扮演關鍵角色，未來將大幅受惠AI伺服器的成長。

統一投信表示，關鍵原料如晶片等供應鏈恢復順暢後，AI伺服器多數將從第4季開始陸續出貨，明年高速成長，且單價為一般伺服器的15~20倍以上，附加價值極高，價量齊漲將使供應鏈營收將快速跳升，甚至月月成長；第4季伺服器龍頭將推出新平台，也對相關類股獲利提升帶來助益。

統一投信指出，雖然2026年AI伺服器的出貨量預估僅70萬台，約佔整體伺服器的5%，但高單價特性使AI伺服器產值占比將超過5成達51%；預期AI伺服器產值將從今年的460億美元，快速攀升至2026年的1,470億美元，成長幅度高達219.57%；台股具備完善供應鏈，從上游到下游，台灣企業在AI伺服器相關族群中都扮演關鍵角色，未來將大幅受惠AI伺服器的成長。

統一台灣高息優選基金正在募集中，鎖定全球三大主流趨勢，包括AI、創新產品商機、ESG潮流的能源轉型，搭配具成長價值的傳產，打造股息與成長雙高特色，為投資人追求超額報酬。

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