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鴻海8月營收略低於預期 法人看好下半年業績逐季升溫

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

鴻海（2317）8月營收月、年雙減，略低於市場預期，法人機構表示，主要是消費智能產品於7月時拉貨動能增加，但8月遇到新舊產品交替，預估9月營收具月增成長動能，加上下半年營運可望逐季增溫下，2024年營運可望重回成長。

鴻海8月營收月減12%、年減8%，市場法人表示，以月的角度看各產品線，元件及其他產品類別的月對月有顯著成長，雲端網路產品類別及電腦終端產品類別月對月表現約略持平，而消費智能產品類別則由於7月拉貨動能增加，基期較高，而月對月出現衰退的狀況。

展望2023年，以各產品來看，在消費智能產品的部分，公司維持全年營收表現可能會微幅衰退的預估。在雲端網路產品的部分，鴻海目前 Cloud Server 需求持續成長，且其中 AI 伺服器成長力道強勁，但因為品牌伺服器與網路產品需求衰退，因此雲端網路產品今年營收預估為年微幅衰退。

分析師表示，預估鴻海今年營收年減6.5%，毛利率6.12%，歸屬母公司淨利1,241億元，年減12.2%，每股稅後純益（EPS）近9元。展望2024年，預估受惠於全球通膨降溫與全球景氣改善的帶動下，鴻海2024年營運將可望重回成長，並預估全年營收年增7.1%，毛利率6.34%，淨利1,615億元，年成長30.1%，EPS 約11.6元。

營收 鴻海

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