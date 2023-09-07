美光報喜 晶豪科盤中帶量強彈逾6% 威剛、群聯同步勁揚

台股今（7）日開低震盪，盤中最低一度下殺至16645.1點，跌破5日均線，盤面上漲跌互見，近日美光近日記者會釋出產業利多消息，帶動記憶體族群上漲，其中晶豪科（3006）帶量盤中強漲逾6%，威剛盤中上漲逾3%，群聯、鈺創盤中也有超過2%的漲幅，整體表現亮眼。

美光近日表示，在主要大廠減產效益奏效帶動下，已看到 DRAM 價格出現止跌態勢，預期今年底到明年上半年，供需將逐步回復正常。且在 AI 需求爆發之下，同樣看好2022年至2025年高頻寬記憶體市場年複合成長率逾50%，而且 AI 需求中的高頻寬記憶體容量是一般市場需求的五倍以上。

晶豪科第2季營收29.8億元，季增9.69%，受惠業外收益挹注，第2季歸屬母公司淨損1億元，季減72.68%，每股虧損0.36元。晶豪科日前表示，產品報價方面，預估今年首季是最低點，期盼本季售價止穩，即便下跌也應是跌勢趨緩。

威剛第2季歸屬母公司業主淨利為2.67億元，較首季大增9.89倍，每股純益為1.02元，創下近5季以來新高。威剛指出，整體 DRAM 市況轉趨樂觀下，部分客戶對 DRAM 價格接受度也相對較高，推升該公司第2季毛利率與獲利表現。

群聯第2季單季獲利為4.41億元，季增82%，較去年同期減少75.6%，來到近三個季度以來高點。執行長潘健成表示，展望後市，NAND 原廠都擴大減產規模，加上價格處於相對低點，推動 NAND 儲存模組容量大幅上升。