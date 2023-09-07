國產營收／8月17.58億元、月增4.2% 本業成長2.69%

國產（2504）今（7）日公布8月合併營收17.58億元，月增4.2%、年減3.4%；其中國內本業8月營收14.8億元，較去年同期的14.41億元，年增達2.69％；累計今年前八月合併營收136.6億元，年減0.7%，國內累計營收114.42億元，年增有3.94％。

國產表示，因應全球積極發展碳排淨零進程，加上台灣8月碳權交易所上路，為了緊密接軌全球、同時密切配合科技產業的低碳需求，國產建材集團積極佈局碳競爭力與綠色設計，全集團繼領先混凝土產業、獲得英國 BSI 的碳盤查國際認證之後，碳礦化混凝土也獲得台灣營建研究院 CETES 新材料新工法的國家級認證，並積極推動企業ESG，規劃碳管理進程，持續超前部署未來達成集團碳中和與低碳永續的願景。

儘管今年房市受到政策影響，但是全台科技大建設絲毫不停歇，除了南科、竹科寶山二期與銅鑼科等相關科技擴廠建設持續不斷外，台積電（2330）進駐高雄楠梓園區展開新建工程，緊接著其中科設廠的環評作業也正式獲得通過，該科技廊道延伸遍佈全台，同時帶動整個科技產業鍊蓬勃發展，也帶旺各地營建需求，特別在科技建廠相關低碳營建需求下，也讓國產建材實業營運不僅穩健前進、更驅使領先同業往碳中和與低碳永續的願景前進。

因此，國產建材實業8月的營運，受惠源源不斷的全台科技廊道大建設，集團營收來到17.58億元的營收高檔，累計營收達136.62億元，與去年累計營收相較，若扣除去年售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。其中與混凝土相關的本業，8月份國內銷售金額達到14.8億元，繼續維持營收高檔，較去年同期的14.41億元、年增達2.69％，1到8月國內累計營收為114.42億元，較去年同期的110.08億元，增加了4.34億元，年增有3.94％。

放眼未來建構優勢碳競爭力等營運發展，國產建材集團已經制定碳管理進程，將以「盤查」、「減量」、「抵換」、「碳中和」四步驟來達成，除了陸續進行混凝土產品的碳足跡計算，預計2023年底前完成ISO 14067查證及環保署碳足跡標籤申請。還有將透過採購低碳排原料、推動自廠與供應廠的節能減碳作為來落實。同時研發負碳技術，如碳礦化混凝土，可從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中，這項全台首創碳礦化的混凝土創新科技，先前已取得台灣營建研究院 CETES 新材料新工法的國家級認證。