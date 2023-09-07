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聯發科採用台積電3奈米製程 預計2024年量產

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

聯發科技（2454）與台積電（2330）今（7）日共同宣布，聯發科技首款採用台積電3奈米製程生產的產品天璣旗艦晶片開發進度十分順利，日前已成功完成設計定案（tape out）並預計明年量產。聯發科技與台積電長期保持緊密且深度的戰略合作關係，雙方充分發揮各自在晶 片設計和製造方面的獨特優勢，共同打造擁有高性能、低功耗特性的高能效旗艦晶片，賦 能全球終端裝置與設備。

聯發科總經理陳冠州表示「聯發科技在拓展全球旗艦市場的策略上，致力用全球最先 進的技術為使用者打造尖端科技產品，提升及豐富大眾生活。台積電穩定且高品質的製造能力，讓聯發科技在旗艦晶片的優異設計得以充分展現，提供全球客戶高性能、高能校且品質穩定的最佳方案，並持續提升旗艦市場的使用者體驗。」

台積電歐亞業務及技術研究資深副總經理侯永清博士表示，「多年來，台積電與聯發 科技緊密合作，為市場帶來了許多重大的創新，我們也很榮幸能繼續在3奈米及更先進的技術上攜手合作。台積電與聯發科技在天璣旗艦晶片上的合作，將半導體產業最頂尖的製程科技帶入智慧手機等行動裝置，讓全球使用者零距離享受無與倫比的體驗。」

台積電3奈米製程技術不僅為高效能運算及行動應用提供完整平台支持，還擁有更強化的效能、功耗及良率。相較於5奈米製程技術，台積電3奈米製程技術的邏輯密度增加約60%，在相同功耗下速度提升18%，或在相同速度下功耗降低32%。

依據新聞稿提到，聯發科一直以業界領先的製程技術打造旗艦 Dimensity 天璣產品，滿足使用者在行動運算、高速連網、人工智慧、多媒體娛樂等領域不斷升級的體驗需求，賦能手機、平板電腦、智慧汽車等各類裝置與設備。聯發科首款採用台積電3奈米製程的天璣旗艦晶片將於2024年下半年上市，為新世代終端裝置注入強大實力，帶動使用者體驗邁向新篇章。

台積電 聯發科 奈米

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