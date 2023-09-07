快訊

疑闖紅燈釀禍 北市男駕車擦撞「整個車頭撞進超商」

先進封裝嶄露頭角的G2C+聯盟 結合東台、東捷完善半導體製程解決方案

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
G2C+聯盟結合東台、東捷完善先進封裝製程解決方案，圖左起：均豪董事長室特助張欽華、均華董事長梁又文、東台及東捷董事長嚴瑞雄、均豪董事長陳政興、均華總經理石敦智、東捷總經理陳贊仁、東台副總陳育斌及東捷營運長葉公旭。記者李珣瑛／攝影
G2C+聯盟結合東台、東捷完善先進封裝製程解決方案，圖左起：均豪董事長室特助張欽華、均華董事長梁又文、東台及東捷董事長嚴瑞雄、均豪董事長陳政興、均華總經理石敦智、東捷總經理陳贊仁、東台副總陳育斌及東捷營運長葉公旭。記者李珣瑛／攝影

面對AI及新能源車帶動的高階晶片熱潮商機，志聖（2467） 、均豪（5443） 、均華（6640）組成的 G2C+聯盟在國際半導體展2023 SEMICON Taiwan以 CoWoS、FanOut 一站式的服務製程獲得半導體製造廠家重視。今年更與東台精機、東捷科技共同合展，並在製程解決方案展開互補協作，獲得客戶的正向肯定。

AI 話題、電動車與日新又新的電子應用催生高階晶片需求，依據 TSIA（台灣半導體產業協會）Q2 季報指出，台灣憑藉其大規模晶圓代工能力和先進封裝基地優勢，連續第 13 年成為全球最大的半導體材料消費市場。且工研院產科國際所預估 2023 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 4兆2,205 億元（USD$141.6B）。

高階晶片不僅效能上得符合使用者期待，元件尺寸的要求也越來越接近物理極限。讓晶片從原先的單層，轉向多層堆疊。因應終端需求，台灣晶圓代工龍頭以 CoWoS 製程受到國際行動裝置、處理器製造商青睞，帶動擴廠需求，並同步拉升包含：志聖、均華等 G2C+聯盟成員的訂單能見度。

志聖在今年主打 Carrier Bonder（暫時性鍵合機）、晶圓級真空壓膜機及 Pre anneal（永久鍵合機）的曝光推廣，在有晶圓代工業界肯定的實績加持下，洽談人潮熱絡。志聖處長呂邦超表示，AI 展開的 CoWoS、寬頻記憶體的應用及 OEM 2.5D、3DIC 等製程中需要熱製程的站點，因為升溫速率、熱均勻度與搭載 SECS/GEM等通訊協定的優勢，讓志聖烤箱產品成為首選。

均豪是以視覺檢測的核心技術拿下數個製程站點，包含封裝測試製程晶圓過程所需的異質整合晶片品質監控需求、表面缺陷檢測均有銷售實績。其中「AOI 晶片內裂檢查機」以創新技術應用在半導體非穿透式檢測，在展場封閉式包廂內進行非破壞性檢測展示，讓底層失效（inner defect）無所遁形，堪稱為半導體檢測功能創新性突破。

均華領先業界的精密取放挑揀技術、及雷射應用開發關鍵設備，其晶片挑揀機同時卡位 InFO、CoWoS 先進封裝製程，應用於先進封裝製程的多功能高精度黏晶機，以及高速切單機（JIG SAW）都通過國際品牌大廠認證，進而順利打入晶圓及封測大廠供應鏈。

地緣政治已成為全球半導體供應鏈不得不面對的議題，而在此局勢之下，台灣作為全球半導體生產重鎮，半導體產業產值位居全球第二、晶圓代工全球第一、IC 設計全球第二，既是個機會也是挑戰。G2C+聯盟除永續經營的目標，更希望能透過「合力共創」提出符合客戶需求的解決方案，將客戶製程上遇到的痛點運用聯盟綜效的力量一起解決，進而擔任台灣半導體產業世界隊可靠成員。

晶圓代工 半導體 晶片

延伸閱讀

創新平台／AI晶片國產化 從核心做起

賴清德：晶片雖然微小 卻是連結台灣與世界的橋梁

世芯 AI 營收挹注 再拿 ADAS 3奈米、5奈米晶片大單

全球晶圓代工市占率…台積穩坐龍頭 三星市占增

相關新聞

AI 橫空出世 如何發揮最大效益？廣達技術長張嘉淵這樣說

面對席捲全球的生成式AI熱潮，身為電子代工股王的廣達（2382），也早早透過旗下雲達搶進布局，隨著與輝達合力打造的大規模...

台積電董座劉德音：半導體發展就像走在隧道裡 如今已抵達隧道出口

台積電董事長劉德音今（6）日在國際半導體展（SEMICON Taiwan 2023）大師論壇上，以「AI時代的半導體科技...

台積電董座劉德音：CoWoS產能不足 恐還要一年半才能紓解

台積電董事長劉德音今（6）日出席大師論壇專題演講會後受訪時表示，最近生式AI造成晶片短缺，其實不是因為台積電製程產能不足...

鴻海劉揚偉：夏普營運很快將獲得改善

針對夏普營運狀況？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（6）日表示，應該很快會看到改善，它（夏普）是一個很有根基的公司，過去都...

美國制裁害買不到台積電晶片 華為新手機重磅突圍將傷到誰？

被美國實體清單緊箍咒鎖了四年的華為，不僅未放棄手機業務，即使手機出貨量降至約高峰期的十分之一，仍持續投入研發不手軟。8月底，華為官方微博宣布，「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃」正式開啟，還沒舉辦發表會的Mate 60 Pro將先行開賣。

創新平台／AI晶片國產化 從核心做起

從擊敗人類圍棋棋王的AlphaGo、圖像識別的Midjourney和Dall．E，到近期爆紅的ChatGPT，AI人工智...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦