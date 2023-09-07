陸若封殺iPhone通路… 恐重傷台鏈

經濟日報／ 本報綜合報導

大陸官方下令禁止中央部會官員在公務上使用蘋果iPhone和其他外國品牌裝置，而且不得帶進辦公室，市場關注對蘋果拓展大陸市場的影響。業界分析，大陸中央部會官員並非蘋果iPhone主力客群，「宣示性意義大於實質影響」，但仍須留意後續是否在通路上對蘋果產品有所規範，若從通路等封殺iPhone，「後座力會很大」。

台灣蘋果供應鏈都密切關注事件發展動態，但目前都尚未感受到大陸上述新措施帶來的衝擊。不具名的蘋果供應鏈透露，現在主要都在趕工iPhone 15系列新機上市前出貨，「沒聽說有什麼影響」。

台灣蘋果供應鏈包括台積電、大立光、玉晶光、鴻海、和碩等。

其中，台積電為iPhone搭載的A系列處理器獨家代工廠，大立光與玉晶光則供應鏡頭，鴻海、和碩負責組裝。

業界分析，美中角力以來，蘋果積極要求供應鏈分散產能布局之餘，也大舉進軍印度市場，有助降低大陸市場波動的不確定性。外資預估，2025年時，將有25%的iPhone是在印度製造，鴻海是印度iPhone最大組裝廠，加上印度本地市場對iPhone需求相當暢旺，長期展望看好，可望降低來自大陸市場的影響。

（記者劉芳妙、陳昱翔、蕭君暉、吳凱中）

蘋果供應鏈 iPhone 印度

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