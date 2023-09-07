鴻海10月18日科技日 郭台銘不到場

鴻海將於10月18日舉辦年度科技日活動，董事長劉揚偉昨（6）日預告，當天除了電動車產品外，也會展出很多AI相關成果，過去每年都會出席科技日的集團創辦人郭台銘宣布投入2024年總統大選，今年將不會到場，「但會有其他特別嘉賓現身」。

劉揚偉表示，今年是鴻海第四年舉辦科技日活動，有了過去幾次經驗，今年除了把在電動車布局如電機、電池、電控等三電系統的發展成果一次展現出來，也會跟智慧城市、AI 相關垂直整合展示。

劉揚偉強調，鴻海積極推動三大智慧平台，智慧城市、智慧電動車、智慧製造等方案，都與AI脫不了關係，一定會展出很多相關的布局。

針對郭台銘投入總統大選若要找鴻海集團連署，鴻海集團怎麼回應？劉揚偉強調，站在集團立場，希望對政治保持中立，我們不會參與相關政治活動，也不會鼓勵或是禁止我們的員工參觀相關活動，那都是員工自主決定，從集團角度來看，不會參與。