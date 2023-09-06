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TEL加碼台灣 擴充新竹技術中心潔淨室逾一倍 明年成立台南新營運中心

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
東京威力科創總裁張天豪。記者李珣瑛／攝影
東京威力科創總裁張天豪。記者李珣瑛／攝影

東京威力科創（TEL）總裁張天豪今（6）日表示，看好未來半導體的發展，TEL將加碼深耕台灣，除了今年擴充新竹技術中心潔淨室一倍以上；2024年底成立台南新營運中心，再容納千名人力。

京威力科創在國際半導體展2023 SEMICON Taiwan發表2項核心的技術，其一是極低溫蝕刻的技術，其二是雷射晶邊修整系統，這2項技術可協助客戶更高運算、更低勢耗及更低成本和環保的AI晶片。特別是雷射晶邊修整系統可降低潔爭水用量70%，這種創新有夢想技術讓更新的晶片能做得出來，這才帶動半導體更多應用的關鍵。

Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創，在2023國際半導體展砸重兵，TEL集團總裁暨執行長河合利樹特別來台，於大師論壇分享有關半導體創新及世界的共享價值。

河合利樹執行長表示：「半導體產業的市場在2022年來到5,740億美元，預期在2030年更將幾乎翻倍，超過1兆美元的市場價值；但人們也擔心將帶來巨大的能源消耗，因此Green x Digital正是我們所需要的，做為全球領先的半導體製造設備商，我們認為數位化和脫碳應該成為世界的共享價值觀。」

此外，東京威力科創技術長（CTO）洛彼得Peter Loewenhardt也參與此次IC Forum，將分享TEL半導體製造設備的最新技術。包含雷射晶邊修整系統(UlucusTM L)，它大量減少純淨水的使用及粉塵、廢水的排放。洛彼得也將討論最新微影技術如何減少所需的EUV曝光次數，以節省電力及降低成本；極低溫蝕刻技術，利用極低的溫度，提高高深寬比蝕刻的速度及精確度。

東京威力科創總裁張天豪。記者李珣瑛／攝影
東京威力科創總裁張天豪。記者李珣瑛／攝影

半導體 東京 低溫

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