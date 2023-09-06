為科技菁英領袖晚宴致詞 蔡總統：將台灣打造為半導體先進製程中心

蔡英文總統今（6）日晚間以錄影方式為「SEMICON Taiwan 2023 科技菁英領袖晚宴」致詞時表示，台灣半導體產業推動5G、生成式人工智慧及高效能運算等尖端技術的進步，歡迎企業前來投資，同時政府也致力確保產業擁有所需的資源和人才，以持續成長，希望藉此將台灣打造為半導體先進製程中心。

蔡總統致詞內容為：

很高興再次在國際半導體展科技菁英領袖晚宴上向大家致意。今年，很遺憾無法親自到場和大家一起參與半導體產業的盛會。賴副總統將代我向大家轉達恭賀和祝福之意。

我要感謝國際半導體產業協會及台灣半導體產業協會。過去幾十年來，你們致力促進合作和發展，幫助產業取得了重大進展。還有今晚產業貢獻獎的得獎者，你們致力創新，引領此關鍵產業，在其進展中實扮演不可或缺的角色。

國際半導體展涵蓋半導體產業各領域，近30年來為台灣和全球建立了重要的連結。

去年的國際半導體展，是自舉辦以來規模最大的一次，而今年的活動更為盛大，有850家廠商共3,000個攤位參展。我相信這個活動在未來將繼續成長茁壯。

這個活動的成功，也反映產業的蓬勃發展，我們已看到5G、生成式人工智慧及高效能運算有重大創新。我很自豪地說，正是台灣的半導體產業推動這些尖端技術的進步。

經過數十年的努力，台灣現在已擁有完善的產業聚落來支持我們的晶片產業，這是其成功的重要因素之一，並已成為全球欣羨的對象。如各位所知，台灣在 IC設計及封裝測試位居全球領先地位。最重要的是，全球超過一半的半導體和70%的7奈米以下先進晶片都是在台灣生產。做為全球最先進的2奈米製程領導者，台灣是此產業進步的關鍵驅動力。

台灣的核心地位來自其夥伴關係、技術和快速反應能力，但同樣重要的是在國際上建立起的信任。

在這個競爭激烈的領域，台灣已證明是一個有能力、可靠和負責任的合作夥伴。這更進一步增加台灣對國內外投資的吸引力。

過去幾年，艾司摩爾、默克集團、科林研發及英特格等國際企業紛紛宣布擴大在台投資計畫；而應用材料、東京威力科創也宣布在台設立先進製程設備培訓中心。

今年6月，我在新竹竹北見證了日立先端科技半導體先端技術開發中心的落成，這是其客製化服務的重要里程碑。而在7月，台積電也宣布在新竹設立全球研發中心，這對於開發2奈米製程技術至為關鍵。

我們歡迎企業前來投資，同時政府也致力確保產業擁有所需的資源和人才，以持續成長。這幾年來，我們和大學及台灣的民間企業合作，在幾所頂尖大學成立半導體學院。我們將為材料和設備等相關產業提供所需的支援，使其能和晶片產業一起蓬勃發展。我們希望藉此將台灣打造為半導體先進製程中心。

從電動車、綠能、生成式人工智慧到汽車物聯網，半導體正深入現代世界的各層面，今天在座各位正處於這些先進技術的核心，感謝大家的努力和遠見。

祝福國際半導體展圓滿成功，也祝大家有個愉快的夜晚。