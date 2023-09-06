鴻海科技集團首次參評布蘭登霍爾卓越獎 斬獲五項大獎

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）一向將人才培養視為公司轉型升級及永續經營的推動引擎，而集團內部人才培養和實戰基地的富士康大學，今年首次參與布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）即斬獲「三金一銀一銅」等多項肯定！

今年8月，2023年布蘭登霍爾卓越獎中的人力資本管理卓越獎（春季）評比正式揭曉獲獎名單。歷經4個月的嚴格遴選，由123位評審團專家對9類獎項進行評審，最終，富士康大學憑藉優秀實力，斬獲「三金一銀一銅」等多項大獎——企業學習型大學最佳戰略獎（金獎）、移動學習的最佳應用獎（金獎）、先進技術實施獎（金獎）、最佳支持企業經營戰略變革學習計劃獎（銀獎）、最佳領導力發展獎（銅獎）。

富士康大學前身為IE學院， 2002年成立至今已有超過20年歷史，與清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學等56所學校合作，累計2,080位同仁透過富士康大學攻讀碩博士學歷。大學內部的技職體系，培養了近5萬名的模具技師，鴻海人最重要的培養和實戰基地。富士康大學秉持傳播集團企業文化、經營理念與科技智慧的理念，為集團培養有創意點子（Idea）、創新思維（Innovation）、內部創業責任心（Intrapreneurship），與創業企圖心和使命感（Entrepreneurship）的人才為使命。

在員工職業教育的數位轉型方面，富士康大學自主研發的學習軟體富學寶典、大數據中心等平臺，採用OMO培訓模式，為員工提供了靈活便捷、個性化、多樣化的學習管道，同時通過線上教學與線下實訓相結合等方式，有效地將集團先進的製造技術、科研成果和前沿管理理念轉化為現實生產力。

布蘭登霍爾卓越獎於1994年在美國創辦，至今已舉辦29屆，被譽為人力資源領域「奧斯卡」。 該獎項旨在表彰全球範圍內人力資本管理（HCM）和技術（TECH）的卓越成就，獎項分卓越人力資本管理獎（春季）和卓越技術獎（秋季），設置金獎、銀獎、銅獎三個級別的獎項。 來自國際領先企業最前沿的人力資源解決方案彙聚於此，經過嚴格遴選最終確定入圍榜單。

本次參賽是鴻海科技集團首次參與布蘭登霍爾卓越獎的評選，也向外界充分展示集團在人才培養方面所做的積極努力和豐碩成果。鴻海將不斷打造和完善人才養成和培訓的體系，助力員工全方位成長，也為企業與員工的共同發展探索最佳實踐的路徑。