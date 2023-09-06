國科會：強化制度規範 促產業創新發展與AI治理平衡

行政院政委兼國科會主委吳政忠今天表示，台灣半導體產業優勢結合AI應用機會，將加速國內產業創新，帶來新一波成長，國科會也會從社會影響面出發，強化制度規範，促進產業創新發展與AI治理平衡。

2023台灣國際半導體展（Semicon Taiwan）今天起登場，吳政忠透過新聞稿表示，生成式人工智慧（AI）發展及應用是未來10年趨勢，結合台灣半導體產業的全球領導優勢，將加速AI應用並驅動台灣產業創新。

吳政忠指出，未來生成式AI的發展，結合全世界在半導體產業的需求，將帶來下一波成長，為更積極掌握AI帶來的機會，國科會在台灣AI行動計畫2.0的政策架構下，扣合「晶創台灣」計畫布局，推動台灣AI卓越中心（Taiwan AICoE）作為台灣AI跨領域及跨部會串聯的重要平台。

在科技研究與產業應用方面，吳政忠表示，將整合、擴大台灣AI核心技術研發能量，進而串接產業應用、擴散效益；人才培育與國際交流方面，推動與重點國家的策略性國際合作，深化培育高階跨域研究人才及延攬國際AI領域人才。

同時，吳政忠指出，考量AI發展及應用產生的課題，國科會也從社會影響面向，積極強化AI治理機制、參與全球AI倡議、落實以人為本精神，觀測國內外AI制度的發展，評估與推動相關規範的研析，引導可信賴AI的發展。

國科會表示，將持續掃描全球AI的趨勢與方向，以AICoE平台串聯上、中、下游的研發與應用，強化制度規範，實質促進產業創新發展與AI治理間的平衡。

因應全球科技浪潮，行政院啟動「晶片驅動台灣產業創新計畫」，未來將強化IC設計，健全半導體產業，結合生成式AI發展趨勢下的需求和機會，將半導體優勢擴散至食、醫、衣、住、行、育、樂，促使各行各業產生更多連結合作與創新。