氣動元件大廠氣立積極參展 多點布局擴商機

「SEMICON Taiwan 2023國際半導體展」今(6)日登場，氣動元件大廠氣立（4555）展出結合碳排監控的各式流量計、具高流量低耗能特性的三段式大流量真空發生器，及具電控旋轉、氣動夾持特性的電動旋轉機械夾等新品全力搶單。

氣立表示，國際半導體展今年以創新與永續為主軸，與氣立這幾年的產品開發方向一致，氣立除了展示上述新品之外，也搭配已有出貨至半導體產業的機械式無桿缸產品，將以更多樣化的產品類別，來進一步開發新合作機會。

氣立今天公布8月營收1.07億元，月增7.2%、年減28.6%；累計前八月合併營收9.35億元、年減27.4%。氣立說，雖然製造業動能疲弱，但由於公司持續強化多元布局，因此業績較7月略有提升。

氣立指出，隨著智能製造、永續製造等主流趨勢持續發展，高效能的氣動元件與氣電整合產品，成為未來智能化設備的重要零件，因此氣立近年來亦積極投入相關應用產品開發，期能成為協助客戶在節能永續發展上的助力。

國際數據公司 (IDC) 報告指出，2021年歐洲的物聯網 (IoT) 支出已超過2,020億美元，預計到2025年將以兩位數的速度增長，帶動智能製造的高度發展，加上永續議題發酵，企業對設備的要求，除需提高製程效率來降低製造成本，同時也要具節能效果。

原本氣動元件在自動化設備運用上，就具有低成本、節能、運作時間長及維護簡易等優勢，加上氣電整合技術的開發，更擴大其在高階自動化控制系統領域市場的拓展機會，因此氣動元件在未來市場上的需求，仍有相當大的成長空間。

此外，近年來許多電子廠商陸續將生產基地往東南亞擴展，因應客戶端需求變化，加大東南亞的業務推廣與布局，也是氣立著墨的重點。

氣立說，公司今年不僅到越南、泰國、印尼等地參展，也強化在越南、泰國等地的代理商或經銷商佈點，以強化對客戶服務力道並經營當地市場，使其成為未來營運增長的動能。