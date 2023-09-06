均豪、東捷報喜！成為全球首批符合 SEMI E187 標準半導體設備

數位發展部數位產業署，同步催生全球首批符合SEMI E187標準的半導體設備，成為第一波通過第三方驗證單位認可，並取得SEMI E187合格性驗證（Verification of Conformity, VoC）機台。

產業署署長呂正華今（6）日於國際半導體展（SEMICON Taiwan）中，在由產業署舉辦的「推動半導體設備資安SEMI E187成果發表」活動上，擔任成果發表引言人並頒發VoC證書，藉以肯定廠商的努力。

產業署除偕同國際半導體產業協會（SEMI）及台積電（2330），於今年完成SEMI E187標準基本實施檢核表（SEMI E187 Checklist）外，也與SEMI及臺灣電子設備協會（TEEIA），共同辦理強化供應鏈資安防護工作坊，協助業者搶先了解SEMI E187 Checklist如何應用，持續推動臺灣產業落實國際資安標準。

另外，也透過媒合華電聯網整合睿控網安方案，協助均豪的自動光學檢測設備，及媒合竣盟科技協助東捷的空中走行式無人搬運系統，通過必維國際檢驗集團（Bureau Veritas）認證，成為全球首批符合SEMI E187標準的半導體設備。

自去 (2022) 年1月我國發布全球第一個由臺灣主導的半導體晶圓設備資安標準SEMI E187後，已引起全球半導體產業及其供應鏈高度重視與肯定，而產業署除了支持SEMI E187參考實務指引（Reference Practice）的產出、辦理系列推廣活動、邀請專家分享標準內涵及實務經驗外，也於臺南沙崙資安服務基地、資安大會（CYBERSEC）及SEMICON Taiwan等國際展會及場域，搭配情境展示有助合規的國產資安方案，協助半導體產業親身體驗供應鏈資安的重要性，加快標準落實進度，以提升市場競爭優勢。