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鴻海是否參與郭台銘連署？董座劉揚偉表態了：維持中立原則

均豪、東捷報喜！成為全球首批符合 SEMI E187 標準半導體設備

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
電子設備協會理事長林士青（左起）、數位部產業署署長呂正華、SEMI半導體資安委員會組長張啟煌與工研院資通所副所長黃維中出席半導體晶圓設備資安標準（SEMI_E187）合規設備成果發表會。工研院／提供
電子設備協會理事長林士青（左起）、數位部產業署署長呂正華、SEMI半導體資安委員會組長張啟煌與工研院資通所副所長黃維中出席半導體晶圓設備資安標準（SEMI_E187）合規設備成果發表會。工研院／提供

數位發展部數位產業署，同步催生全球首批符合SEMI E187標準的半導體設備，成為第一波通過第三方驗證單位認可，並取得SEMI E187合格性驗證（Verification of Conformity, VoC）機台。

產業署署長呂正華今（6）日於國際半導體展（SEMICON Taiwan）中，在由產業署舉辦的「推動半導體設備資安SEMI E187成果發表」活動上，擔任成果發表引言人並頒發VoC證書，藉以肯定廠商的努力。

產業署除偕同國際半導體產業協會（SEMI）及台積電（2330），於今年完成SEMI E187標準基本實施檢核表（SEMI E187 Checklist）外，也與SEMI及臺灣電子設備協會（TEEIA），共同辦理強化供應鏈資安防護工作坊，協助業者搶先了解SEMI E187 Checklist如何應用，持續推動臺灣產業落實國際資安標準。

另外，也透過媒合華電聯網整合睿控網安方案，協助均豪的自動光學檢測設備，及媒合竣盟科技協助東捷的空中走行式無人搬運系統，通過必維國際檢驗集團（Bureau Veritas）認證，成為全球首批符合SEMI E187標準的半導體設備。

自去 (2022) 年1月我國發布全球第一個由臺灣主導的半導體晶圓設備資安標準SEMI E187後，已引起全球半導體產業及其供應鏈高度重視與肯定，而產業署除了支持SEMI E187參考實務指引（Reference Practice）的產出、辦理系列推廣活動、邀請專家分享標準內涵及實務經驗外，也於臺南沙崙資安服務基地、資安大會（CYBERSEC）及SEMICON Taiwan等國際展會及場域，搭配情境展示有助合規的國產資安方案，協助半導體產業親身體驗供應鏈資安的重要性，加快標準落實進度，以提升市場競爭優勢。

產業署今年在SEMICON Taiwan中也設置SECPAAS資安館，以「強化產業供應鏈資安韌性」為主軸，聯合優倍司、全景軟體、來毅數位科技、華苓科技、精品科技、椰棗科技、竣盟科技、鴻璟科技、中華資安國際及中華龍網等10家我國資安廠商，展示有助標準合規及提升供應鏈安全的解決方案。未來產業署也將以SEMI E187資安標準推動之成功模式，擴散至其他數位產業，持續帶動臺灣資安產業的發展。

數位部產業署頒發SEMI E187合格性驗證證書肯定廠商努力，左起：華電聯網陳國章董事長、均豪董事長陳政興、SEMI半導體資安委員會組長張啟煌、署長呂正華、東捷總經理陳贊仁、竣盟總經理鄭加海。業者／提供
數位部產業署頒發SEMI E187合格性驗證證書肯定廠商努力，左起：華電聯網陳國章董事長、均豪董事長陳政興、SEMI半導體資安委員會組長張啟煌、署長呂正華、東捷總經理陳贊仁、竣盟總經理鄭加海。業者／提供

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