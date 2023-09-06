新北電競特展9月6日至8日熱血上場 虛擬實境遊戲、周邊新品免費體驗

機會難得、不容錯過。「新北電競特展」自即日起(9/6)至9/8在市府一樓大廳熱鬧登場，三大展區分別以電競主舞台、產業發展及遊戲為主題，與市民一同沉浸體驗電競魅力。此外，新北市長侯友宜也宣布將攜手微星（2377）、宏碁（2353）等新北電競大廠、動漫協會及遊戲產業振興會共同籌組「新北市電競產業聯盟」，帶頭組隊Team(挺)電競，藉由串聯ACGE產業資源，持續強化新北市電競產業發展。

侯友宜表示，新北市近年積極建構電競產業發展環境，未來將結合A(Animation動畫)、C(Comic漫畫)、G(Game遊戲)、E(e-Sports電競)產業及電競基地、林口媒體園區等空間資源，從數位經濟角度出發，籌組「新北市電競產業聯盟」。目前已陸續與企業及協會接洽，盼透過各界資源整合、異業合作與技術研發，建立電競產業與人才交流平台，吸引相關產業上、中、下游業者投資進駐，創造更多潛在商機並促進新北電競產業聚落形成。

經發局長何怡明表示，市府過去以場域建置、人才培育及活動推廣等多元面向，全力扶植電競產業發展，例如全國首創成立「新北電競基地」，已累計舉辦超過400場活動，促進超過24萬人次參與電競活動。在人才培育方面，每年辦理主題式培訓課程，並整合外部資源，推薦優秀學員至業界實習，累積產業所需實戰經驗，迄今已培育逾3,585人次電競專才，為電競產業注入新血與活力。除了經發局持續和民間合作舉辦「亞洲電子競技公開賽」及「電競親子營」等競賽及活動，教育局、文化局與衛生局，也辦理高中職「CCCE城市盃」、青少年電競賽事及國小電競王比賽等，各局處齊心推動全民電競運動，讓民眾不分年齡，都能透過電競同樂，達成全齡電競目標。

本次特展中，除了「電競主舞台」、「電競時光迴廊區」及「電競科技互動區」三大主題展區免費體驗參觀外，也邀請微星、宏碁及AMD(超微半導體公司)等知名廠商共襄盛舉。其中MSI微星科技人力資源處協理簡文哲表示，本次將展出全系列電競新品，包括與Mercedes-AMG攜手打造的聯名限量筆電Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport、硬體效能攻頂的電競桌機MEG Trident X2，以及全台獨家曝光、即將面世的 Z790 MAX 平台白色巨塔組裝桌機等創新電競戰備及周邊，歡迎民眾搶先參觀體驗。

Acer宏碁台灣區營運長張世欣說，宏碁旗下電競品牌Predator掠奪者連續兩年與新北電競基地合作，推廣電競產業不遺餘力。本次特別集結旗下電競產品打造虛擬運動解決方案，例如虛擬賽車採用Predator Orion 5000桌機搭配Speed Go賽車模擬器座艙，展現極致效能，猶如身歷其境的賽車快感。活動現場將提供虛擬單車、VR飛行之翼及VR雙人蛋椅等多種沉浸式設施免費體驗，有興趣的朋友千萬別錯過。

而展場另一焦點，作為全球高效能與自適應運算領域的領導者AMD，特別展示5奈米製程打造 Ryzen 7000系列桌上型處理器，透過德國 DCMM第 20 屆改裝錦標賽冠軍AKMOD以及Cooler Master世界電腦改裝大賽亞軍MARK雙手打造的超酷炫CaseMod電腦機殼改裝作品。更有新北原創遊戲研發公司天火數位，展示近期榮獲「台灣原創遊戲大賞」佳作獎的《G9:League of Aces》原創遊戲，充分展現電競產業成果與能量。