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產業署推動半導體資安 催生首批SEMI E187標準設備

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
產業署長呂正華今（6）日也在國際半導體展（SEMICON Taiwan）中，於由產業署舉辦的「推動半導體設備資安SEMI E187成果發表」活動上，擔任成果發表引言人並頒發VoC證書。（產業署提供）
產業署長呂正華今（6）日也在國際半導體展（SEMICON Taiwan）中，於由產業署舉辦的「推動半導體設備資安SEMI E187成果發表」活動上，擔任成果發表引言人並頒發VoC證書。（產業署提供）

數位發展部數位產業署關注半導體產業設備資安強化議題，推動台灣資安業者建構半導體晶圓設備資安標準（SEMI E187）合規輔導能量，同步催生全球首批符合SEMI E187標準的半導體設備，成為第一波通過第三方驗證單位認可，並取得SEMI E187合格性驗證（Verification of Conformity, VoC）之機台。

產業署指出，自去 (2022) 年 1月我國發布全球第一個由台灣主導的半導體晶圓設備資安標準SEMI E187後，已引起全球半導體產業及其供應鏈高度重視與肯定，而產業署除了支持SEMI E187參考實務指引（Reference Practice）的產出、辦理系列推廣活動、邀請專家分享標準內涵及實務經驗外，也於台南沙崙資安服務基地、資安大會（CYBERSEC）及SEMICON Taiwan等國際展會及場域，搭配情境展示有助合規的國產資安方案，協助半導體產業親身體驗供應鏈資安的重要性，加快標準落實進度，以提升市場競爭優勢。

產業署除了偕同國際半導體產業協會（SEMI）及台積電（2330），於今年完成SEMI E187標準基本實施檢核表（SEMI E187 Checklist）外，也與SEMI及台灣電子設備協會（TEEIA），共同辦理強化供應鏈資安防護工作坊，協助業者搶先了解SEMI E187 Checklist如何應用，持續推動台灣產業落實國際資安標準。

另外，亦透過媒合華電聯網整合睿控網安方案，協助均豪精密工業的自動光學檢測設備，及媒合竣盟科技協助東捷科技的空中走行式無人搬運車，通過必維國際檢驗集團 (Bureau Veritas) 認證，成為全球首批符合SEMI E187標準的半導體設備。

今年產業署在SEMICON Taiwan中也設置SECPAAS資安館，以「強化產業供應鏈資安韌性」為主軸，聯合優倍司、全景軟體、來毅數位科技、華苓科技、精品科技、椰棗科技、竣盟科技、鴻璟科技、中華資安國際及中華龍網等十家我國資安廠商，展示有助標準合規及提升供應鏈安全的解決方案。未來產業署也將以SEMI E187資安標準推動之成功模式，擴散至其他數位產業，持續帶動台灣資安產業的發展。

產業署長呂正華今（6）日也在國際半導體展（SEMICON Taiwan）中，於由產業署舉辦的「推動半導體設備資安SEMI E187成果發表」活動上，擔任成果發表引言人並頒發VoC證書，藉以肯定廠商的努力。

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