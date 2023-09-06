台灣大預付卡用戶 免費升級VoLTE高音質語音通話

台灣大宣布，預付卡用戶 免費升級VoLTE高音質語音通話，台灣大為鼓勵用戶升級VoLTE，繼去年開放月租型用戶後，即日起開放預付卡用戶，免費申辦VoLTE。凡無 VoLTE 手機且符合續約資格之月租型用戶，辦台灣大指定專案月付149元起，就能以專案價零元，將台灣大電信獨賣、市價2,990元的Motorola e13帶回家，升級支援VoLTE技術手機，台灣大也鼓勵用戶申辦eSIM服務，不論首次或續約申辦，可減免300元設定費。

台灣大指出，升級VoLTE，即透過4G網路進行語音傳遞，最短一秒可撥通電話；藉由行動寬頻網路，傳輸HD高音質語音，不會降低上網速度，且啟用VoLTE後同步享VoWiFi及IP簡訊功能，使用Wi-Fi通話時，也可同時Wi-Fi上網，傳送訊息不再卡卡。鼓勵用戶提升使用體驗，即日起，台灣大預付卡用戶可透過myfone門市或188客服專線開通VoLTE，台灣大月租型用戶可透過myfone門市、台灣大官網、台灣大客服APP以及188客服專線等四大管道申請。

針對沒有VoLTE 手機且符合續約資格之月租型用戶，台灣大表示，推出指定專案月付149元起，就能以專案價0元，帶走支援VoLTE技術的4G手機，包括Motorola e13、Hugiga V8等。台灣大同步推出升級5G專案購機，月租599元起，除了今年請你看Disney+，用戶每月在momo購物網消費滿額，再回饋最高750元momo幣，48個月合約期最高享36,000元momo幣回饋。