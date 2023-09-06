鴻海劉揚偉：夏普營運很快將獲得改善

針對夏普營運狀況？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（6）日表示，應該很快會看到改善，它（夏普）是一個很有根基的公司，過去都是以科技作為競爭優勢，從2000年到現在，夏普有兩個決定對他們影響非常大，從現在來看可能不太對，但在當時可能我也會做這樣的決定。

劉揚偉說，第一個是夏普的太陽能事業做得太早，我們在台灣也看到太陽能遭遇很大的挑戰，第2個是面板，他們（夏普）把資源從過去的品牌事業、半導體事業移向這兩個產業，因為整個市場因素，在加上回報不如預期，使得夏普20年來有很大的付出，也有適當調整，我看了之後，夏普在技術上的根基是非常有機會的，再輔以鴻海全球化、速度優勢，夏普滿有可能回到過去榮景。