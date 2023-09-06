今年鴻海科技日將展示AI應用 郭台銘不會參加

針對今年鴻海（2317）科技日是否有什麼驚喜？鴻海董事長劉揚偉表示，今年是第四年，經過這四次累積很多經驗與材料，我們要把EV上的這些做過的東西，一次展出來，也把過去在系統上，電池電機電控的成果，也跟大家分享，也會做與智慧城市相關整合的展覽，也會與AI會有非常垂直整合的展示。

今年除了郭台銘之外，有無其他特別來賓？他說，除了郭董之外，這句話有點怪怪的，除了創辦人不參加以外，不參加，因為創辦人現在的身份不一樣，算是準備參選，站在集團立場，希望對政治保持中立，我們不會參與相關政治活動，也不會鼓勵或是禁止我們的員工，參觀相關活動，那都是員工自主決定，從集團角度來看，不會參與。

會不會有其他特別來賓？他說，當然有，可能有幾位特別來賓。會與AI相關嗎？他說，我們現在推三大智慧平台，智慧EV、智慧城市、智慧製造，這些方案都會與生成式AI脫不了關係，你們一定會看到很多生成式AI相關的東西，我們會展出，會不會有相關的人，也有可能。