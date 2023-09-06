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台半法說會／估景氣落底 明年推新產品、拚營收回溫

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

二極體廠台半（5425）今日舉行法說會，對於未來營運釋出前景。台半指出，目前景氣幾乎已經落底，幾乎不可能再更壞，預期明年台半新產品出貨加持，將有望開始重新復甦。

台半指出，隨著庫存去化與總體經濟衰退，截至第2季為止已經連續三個季度下滑，預期最壞情況將落在目前位階，後續有機會迎來復甦道路，不過復甦後仍可能具備挑戰性。

台半指出，目前公司車用、工控在今年新產品開發已經手握50個專案，包含40V、60V、80V，甚至是100V的MOSFET產品，另外TVS、ESD等二極體開發案亦相當多，同樣的FRED二極體及蕭特基（schottky）二極體也有不少開案量，另外在功率封裝市場則有PDFN、SOD等，由台灣宜蘭廠及中國天津廠等兩地共同開發，後續亦將可望擴大封裝產能。

台半指出，台半截至今年第2季為止，工控及車用等兩大應用領域已經有七成營收占比，近期營運低迷主要受到消費性市場明顯衰退影響，預期後續新產品加入營收貢獻後，明年開始才有望迎來明顯成長動能。

台半公告今年第2季合併營收達37.61億元、年減5％，毛利率31％、年減4個百分點，主要受到產能利用率降低影響，歸屬母公司稅後淨利1.55億元、年減59.7％，每股稅後淨利0.62元。

二極體 營收

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