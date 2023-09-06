家登營收／8月4.45億元 月增逾21%
家登（3680）於今（6）日公告2023年8月營收，合併營收約為新台幣 4.45 億元，月增21.1%。
家登於上月董事會決議辦理現金增資，預計將募集資金用於充實營運，支持集團更長遠的營運規劃，家登也自此進入緘默期。
家登也提到，SEMICON Taiwan 2023 將於9月6-8日舉辦，今年首度跨兩館展出，參與大廠更甚以往，現場匯聚950家廠商，除了持續帶來先進製程、封裝測試與智慧製造的市場趨勢外，以贏得未來賽局致勝關鍵「創新與永續」作為主軸，聚焦半導體熱門議題包含先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才等。隨著後疫情時代的來臨，數位轉型和強化供應鏈韌性成為企業永續發展的關鍵競爭力，家登近年特別重視社會回饋與永續發展ESG，再加上從創立以來秉持之創新精神而誕生之全系列載具解決方案。
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