iPhone 15幫助有限 預估今年CIS出貨量年減3.2%

儘管蘋果在即將發布的iPhone 15' rel='iPhone 15' data-rel='/2/204791' class='tag'>iPhone 15全機種會針對消費者最在意的相機模組祭出較往年更多的升級，以創造足夠的誘因讓消費者換購新機，然而，在全球智慧型手機市場持續面對通膨、中國大陸經濟前景不樂觀等，加上智慧型手機產品發展趨於成熟，消費者不斷延長換機的週期，市場的成長動能疲軟，CIS出貨量預期會同步下滑。根據市調機構TrendForce估計，2023年全球智慧型手機CIS出貨量將從2022年的44.6億個，減少至43.18億個，年減3.2%。

TrendForce表示， iPhone 15新機本次除了預計將全機種接口由 Lightning更換為USB- type C及全機種均搭載動態島外，在消費者最在意的拍照性能方面，預期蘋果將有以下升級。首先，針對iPhone 15與iPhone 15 plus兩款機種，其所使用的圖像感測器將會採用索尼的雙層(Photodiode + Pixel)電晶體畫素架構（2-Layer Transistor Pixel），擴大成像的動態範圍，至於高階的Pro系列則會搭載由索尼提供的 LiDAR 光學雷達掃描儀，進一步增加夜間拍攝能力，而其中最旗艦的iPhone 15 Pro Max會搭載潛望式的鏡頭模組（Periscope Module），提升相機光學變焦的性能。

過去智慧型手機感光元件的光學尺寸多為1/2.5英吋，而近期越來越多手機採用接近1英吋光學尺寸的感光元件，因為感光元件的光學尺寸越大，個別的「像素單位」（Pixel）就能夠做得更大，如此一來，即可吸收更充足的光線並增加信號量。

然而，為避免智慧型手機變得厚重，在智慧型手機上搭載較大的CIS意味著需要為整個相機模組預留更大的內部空間，即需減少其他組件（如電池模組）的尺寸與占用空間，否則鏡頭模組可能會太大而凸起，甚至讓手機變得太過笨重，因此在設計CIS時，供應商必須在像素單位的「大小」和「數量」上取得平衡。

不過，TrendForce認為，智慧型手機CIS的像素數量和大小並不會持續增加，主要是因為一般使用者對於108MP和200MP畫素的感受度並沒有太大差異，同時畫素數量的增加將使傳感器尺寸增大，進而使手機變得更大、更重，不符合消費者對於輕便性的需求。

因此，TrendForce表示，未來的升級方向將聚焦在CIS結構設計的優化(例如iPhone 15 和iPhone 15 plus將採用的雙層電晶體畫素架構)，通過改進感光元件的結構和材料，進一步提升感光元件的性能，以及優化和升級影像處理演算法，透過AI演算法突破硬體限制，進一步提升圖像的清晰度、動態範圍，並減少噪點，提高成像品質。