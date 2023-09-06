台灣5G企業專網再下一城 雲達助友達打造智慧工廠

廣達（2382）旗下雲達（QCT）今（6）日宣布，透過自身強大的OmniPOD 5G企業專網，結合友達數位高畫質相機及AI影像辨識技術，成功替面板大廠友達光電（2409）將「5G智慧工廠」建置完成，不僅可帶動工廠應用自動化與智能化，並能創造更安全的工作環境。

雲達總經理楊麒令表示，公司作為台灣5G隊伍的先行者，已將自家5G企業專網佈署到多個垂直產業，這次與友達合作拓展OmniPOD 5G企業專網整合AI影像辨識的能力，期待未來在第二期的計畫中，能開發出更多結合5G、AIoT的創新應用，加速實現工業4.0。

雲達指出，OmniPOD 5G企業專網具備高頻寬與低延遲的特性，如同工廠的神經網絡，可以連結終端裝置與邊緣運算伺服器，串起工廠的手腳與大腦，不僅提升生產效率，也能實現工安應用；而透過5G專網串連高畫質相機及AI影像辨識技術，監控中心可以大量接收即時影像，建立安全作業監控。

對此，舉例實際使用情境也包含檢測廠務人員裝備是否符合工安規定；辨識是否有人員誤入電子圍籬內的工作區域或不慎摔倒等，若有，可以即時發出告警，避免發生工安意外。

談到5G帶來技術架構的變革，雲達強調，這次合作採用集中式架構，將友達數位大範圍佈署在前段製程產線與重點作業區域中的高清相機，集中導入到支援AI影像辨識的邊緣運算，帶來更強大的運算能力，大幅提升偵測效率。

友達集團智慧服務事業群總經理楊正義表示，這次與雲達合作打造智慧工廠的經驗，將成為友達數位未來打造5G AIoT智慧製造方案的基石，期許未來能以成功的場域案例移轉，扮演全球製造產業智慧化轉型推手，成為世界一流數位轉型服務的提供者。