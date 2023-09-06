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神基打造首款採用完全嵌入式 LiFi 技術的強固型裝置

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基科技 (Getac) 今日宣布已成功地將LiFi光通訊技術嵌入強固型裝置。企業提供。
神基科技 (Getac) 今日宣布已成功地將LiFi光通訊技術嵌入強固型裝置。企業提供。

神基投控（3005）旗下子公司神基科技（Getac）今（6）日宣布已成功地將 LiFi 光通訊技術嵌入強固型裝置，此為 Getac 與全球照明領導品牌 Signify 合作推動創新專案的重要里程碑。

Getac多年來持續走在 LiFi（Light Fidelity）創新的最前線，率先透過使用外部轉換器，設計能整合 LiFi 技術的強固型裝置。如今更進一步，將該技術完全嵌入強固型裝置中，再次成為業界第一。

Getac 目前密切地與 Signify 針對其Trulifi 技術展開專案合作，目標是將 LiFi 技術提供給客戶。更多詳述資訊將於未來發佈裝置及商轉時公開。

Signify 和 Getac 都是「光通訊聯盟」（Light Communication Alliance；LCA）的一員。該聯盟由業界領導者、研究人員和新創所組成，相信光無線通訊（Optical Wireless Communication）得以改變企業連線及通訊方式。

LCA 認為推動光通訊需要採用協作型生態系統，成員間必須密切合作，研究、開發和部署可行的 LiFi 技術。

LiFi 技術是利用光線來傳送資料，不同於傳統的 WiFi、LTE、4G、5G等射頻（radio frequency）技術。這種創新方法具有多項超越射頻技術的優勢，包括超低延遲、提高隱私和資訊安全，以及卓越的連線品質，而這些優勢在禁止射頻使用的環境中更能凸顯出其重要性。

將上述優勢與 Getac 強固型解決方案的可靠性相互結合，便可在各產業中解鎖許多全新的強大應用，提供需要在艱困環境中作業的專業人士運用。例如，LiFi的佈線要求非常少，讓國防專業人員能夠在數分鐘內，裝設好高度安全的現場通訊網路。

另外，LiFi在射頻受限或禁止射頻的環境中特別有用。例如工業製造等產業，射頻基礎設備可能有干擾安全運作的疑慮，LiFi則能協助該類產業的數位化轉型。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac 很早就意識到 LiFi 技術能從本質上改變許多企業作業和溝通方式的可能性。透過與 Signify 的合作，我們全力投入設計、製造和嵌入創新的強固型 LiFi 解決方案，讓我們的客戶能夠將此成為現實。」

Signify LiFi 系統事業部全球市場負責人 Mark Gunther 表示：「LiFi 某些顛覆傳統規則的應用和使用情境，都是發生在工作條件極具挑戰性的產業，因此強固解決方案是整個技術中不可或缺的一部分。Getac 為強固型運算領域的全球領導者和 LCA 一員，是幫助我們釋放光的力量，以創造更光明生活和美好世界的絕佳合作夥伴。」

神基 光通訊 領導者

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