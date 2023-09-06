神基打造首款採用完全嵌入式 LiFi 技術的強固型裝置

神基投控（3005）旗下子公司神基科技（Getac）今（6）日宣布已成功地將 LiFi 光通訊技術嵌入強固型裝置，此為 Getac 與全球照明領導品牌 Signify 合作推動創新專案的重要里程碑。

Getac多年來持續走在 LiFi（Light Fidelity）創新的最前線，率先透過使用外部轉換器，設計能整合 LiFi 技術的強固型裝置。如今更進一步，將該技術完全嵌入強固型裝置中，再次成為業界第一。

Getac 目前密切地與 Signify 針對其Trulifi 技術展開專案合作，目標是將 LiFi 技術提供給客戶。更多詳述資訊將於未來發佈裝置及商轉時公開。

Signify 和 Getac 都是「光通訊聯盟」（Light Communication Alliance；LCA）的一員。該聯盟由業界領導者、研究人員和新創所組成，相信光無線通訊（Optical Wireless Communication）得以改變企業連線及通訊方式。

LCA 認為推動光通訊需要採用協作型生態系統，成員間必須密切合作，研究、開發和部署可行的 LiFi 技術。

LiFi 技術是利用光線來傳送資料，不同於傳統的 WiFi、LTE、4G、5G等射頻（radio frequency）技術。這種創新方法具有多項超越射頻技術的優勢，包括超低延遲、提高隱私和資訊安全，以及卓越的連線品質，而這些優勢在禁止射頻使用的環境中更能凸顯出其重要性。

將上述優勢與 Getac 強固型解決方案的可靠性相互結合，便可在各產業中解鎖許多全新的強大應用，提供需要在艱困環境中作業的專業人士運用。例如，LiFi的佈線要求非常少，讓國防專業人員能夠在數分鐘內，裝設好高度安全的現場通訊網路。

另外，LiFi在射頻受限或禁止射頻的環境中特別有用。例如工業製造等產業，射頻基礎設備可能有干擾安全運作的疑慮，LiFi則能協助該類產業的數位化轉型。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac 很早就意識到 LiFi 技術能從本質上改變許多企業作業和溝通方式的可能性。透過與 Signify 的合作，我們全力投入設計、製造和嵌入創新的強固型 LiFi 解決方案，讓我們的客戶能夠將此成為現實。」

Signify LiFi 系統事業部全球市場負責人 Mark Gunther 表示：「LiFi 某些顛覆傳統規則的應用和使用情境，都是發生在工作條件極具挑戰性的產業，因此強固解決方案是整個技術中不可或缺的一部分。Getac 為強固型運算領域的全球領導者和 LCA 一員，是幫助我們釋放光的力量，以創造更光明生活和美好世界的絕佳合作夥伴。」