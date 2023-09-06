接力AI的新科技：矽光子市場規模7年後達786億美元

矽光子具備高頻寬、低功耗、廣泛的傳輸距離，具備較高成本效益，可應用於生醫感測、高速傳輸、通訊及電信、量子運算、機器學習、光學雷達等領域。SEMI國際半導體產業協會指出，根據調查，全球矽光子市場規模，將從去年的126億美元，成長至2030年的786億美元，年均複合成長率為25.7%。

日月光半導體執行長吳田玉今天表示，隨著AI應用愈來愈多元，加上資料中心高速運算及傳輸需求不斷攀升，矽光子科技將成為下一波關鍵趨力（The Next Big Thing）。

吳田玉說，目前矽光子科技正不斷突破門檻，朝大幅節省能耗演進，對環境更加友善、兼顧永續發展；而頻寬密度亦持續提高，有助加快傳輸速度，預期矽光子科技將顛覆人類對於科技的想像，並帶來更多生活上的幫助。

他認為，矽光子科技要能夠突破既有技術門檻，高度仰賴半導體供應鏈的協同合作，而台灣半導體供應鏈完善，從晶片設計、晶圓代工、封裝測試等上下游的緊密合作，成為台灣舉辦矽光子論壇最主要的原因。

SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，為了把握矽光子科技帶來的更多產業機會同時克服挑戰，供應鏈必須共同合作以驅動相關技術演進，SEMI特別在台灣成立矽光晶片發展聯盟，積極推動產業共同合作，預期台灣半導體產業在矽光子科技發展上將扮演關鍵角色引領全球。

SEMICON Taiwan 2023探討半導體產業永續發展多元議題，包括「全球汽車晶片高峰論壇」、「半導體先進製程科技論壇」、「半導體資安趨勢高峰論壇」。