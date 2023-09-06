2023總統盃黑客松得獎名單出爐 參賽隊伍創新高

2023年度總統盃黑客松國際松卓越團隊出爐，數位發展部今（6）日表示，本屆國際松收到逾30國的60件作品投件，創歷年新高。最終評選出2隊卓越團隊，由印度與國人聯合組隊的HysonTech提案的智慧養殖系統，以及泰國Refill City隊推出的促進重複利用塑膠材料水瓶app脫穎而出，兩個團隊成員將出席今年9月24日的頒獎典禮，由蔡總統公開頒獎表揚。

數位部指出，HysonTech團隊以「Digital Transformation for Sustainable Aquaculture Production」為題，開發了FarmABetterFish，一個利用物聯網和人工智慧的智慧養殖系統。預期可節省日常工作時間、提高產量、遠端監控魚場環境及降低交易風險，實踐海洋資源永續發展理念。

Refill City團隊則以「Refill City: Empowering Sustainable Water Consumption for a Greener Future」為題，設計了活潑生動的Re-Fill City app，與企業及零售商合作，透過廣告、稅收優惠及免費乾淨飲用水，鼓勵民眾重複再利用塑膠材料水瓶，為環境永續發展貢獻心力。

數位部說明，總統盃黑客松國際松自2019年開辦以來，至今已邁入第五屆，鼓勵全球民主伙伴運用開放資料、跨域合作及創意思維，為公眾議題找出創新解方。今年國際松競賽主題為「Free the Future: Open, Digital & Green」，總共收到來自34國的60件作品，創歷年新高，顯現民主、數位與淨零議題，廣受全球關注，在歷經2個月的專業輔導交流，最終於多國委員共同評選下，遴選出2隊卓越團隊。

數位部將持續透過總統盃黑客松與國際松，以數位方式促進國內社群、全球公民一起參與跨界合作，透過競賽讓不同背景的人們得以交流和對話，凝聚智慧和熱情，未來能夠看到更具創新性、更具社會影響力的作品參與，也藉此讓台灣與國際社群持續交流共好。頒獎典禮預定於9月24日下午2點在總統府舉行，並於總統盃黑客松及數位部官方YouTube頻道全程直播。