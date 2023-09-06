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德微下半年營收有望逐季升 年底前毛利拚站上40％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

二極體廠德微（3675）下半年全力衝刺新產能，其中第一條先進小訊號封測產線將可望到位。法人預期，在新一代小訊號封測產線製程產能開出效益下，下半年營運將力拼逐季攀升，且年底前毛利率將有望站上40％水準，明年獲利將重新回到成長軌道之上。

德微近年來不斷進行營運轉型，自去年開始大幅淘汰舊設備後，雖然適逢消費性景氣不佳影響，使營收下滑，不過由於製程產能不斷升級效應，使上半年毛利率逐季攀升，且第2季毛利率更達到37.4％水準，幾乎已經回到去年的高檔位階。

不過，進入下半年之後，德微隨著新產能開出效益下，營收及毛利都有望再度攀升。法人指出，德微轉型升級第一步的小訊號封測製程產線將可望在下半年逐步開出，將有望讓下半年營收逐步看增，且年底前毛利率將有機會挑戰站上40％水準。

不僅如此，隨著德微接收達爾基隆廠效益下，將有利於德微快速切入車用、工控等既有客戶市場，一旦市場需求開始大幅回溫，德微最快將有望在明年回到成長軌道，業績有望再締新猷。

德微公告7月合併營收達1.45億元、月成長3.04％，寫下三個月以來新高。累計今年前7月合併營收為11.59億元、年減21.4％，仍舊創下歷史同期第三高。

德微 營收

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