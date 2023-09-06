新機效應 PA三雄8月營收回溫 法人評等買進

受惠於手機新機效應，全新（2455）、穩懋等PA族群，8月營收回溫，符合法人先前預估，且考量近期中國手機品牌廠、新款iPhone相關訂單陸續挹注，9月營收均具成長動能，因此，維持對穩懋、全新的買進投資建議，宏捷科評等調升至買進。

分析師指出，受惠於手機新機效應，全新8月營收月增14.6%，觀察近期全新的接單狀況，預估射頻產品線兩大客戶訂單數量成長動能將再陸續轉強，有助於推升今年下半年、2024 年全新營收規模擴大，因此，持續看好全新後市營運。

穩懋8月營收月增1.6%，且為去年7月迄今次高水準，符合先前預估；由於2021年以來手機景氣持續降溫，目前穩懋的股價淨值比已修正至歷史區間下緣，不過，預估第3季業績即開始受惠於iPhone新機效應，且隨各家品牌廠、通路業者庫存陸續回到正常水準，下半年有機會成為此波景氣循環低點，因此，維持對穩懋買進的投資建議。

宏捷科方面，8月營收月增14.5%，主要受惠於中國客戶陸續釋出急單，第2季營收已季增54.3%，產能利用率回升至45~50%，毛利率隨之提高至15.01%，優於第1季的-34.4%，本業虧損縮小至0.1億元，加上業外表現轉佳，第2季稅後轉虧為盈；因中、美客戶手機產品線訂單數量持續擴大，且第4季出貨展望仍佳，因此，對宏捷科的投資建議為買進。