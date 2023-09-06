iPhone15 傳改採Type-C 金寶許勝雄：統一規格已成趨勢

蘋果（Apple）預計於美國時間9月12日發表全新 iPhone 15 系列，而近日市場盛傳蘋果為符合歐盟規範，已決定「充電接口」全面改採 Type-C 規格的充電接頭，也代表台鏈代工廠有望迎來由蘋果催生、高達2億條以上的全新Type-C 換線潮。金仁寶董事長許勝雄日前在「2023產業戰略高峰論壇」演講就曾預告，電子業在設計產品時，都會盡量將規格統一，避免消費者在使用上有問題，這也是全球趨勢。

許勝雄指出，隨著中美科技、貿易爭霸戰持續延燒，全世界也都被這兩隻大象的角力給影響，各國不管在制定科技發展的方針，還是在電子產品的設計上，普遍都會朝「美國產品規格」、「中國產品規格」、「其餘國家規格」來靠攏。供應鏈人士透露，過去蘋果多年來都堅持只搭載 Lightning 規格的充電線，而大陸工信部早在幾年前，就已將旗下充電介面等，融合為主流規格Type-C。

市場原本預期，蘋果若仍堅定僅使用其專有的 Lightning 適配器，未來在中美角力的情況之下，全球各國將被迫選邊站，將旗下產品規格強制2選1，不過英國廣播公司（BBC）今（6）日報導引述官方消息指出，蘋果將在 iPhone 15 Pro 上，首度改搭載 Type-C 的充電接口。

BBC報導指出，蘋果公司（Apple）過去在旗下 iPhone 手機所搭載的充電接頭上，長期僅使用其專有的 Lightning適配器，與包括三星在內的競爭對手不同，而如今歐盟透過法律對手機製造商進行要求，需在2024年12月前轉為採用統一的充電接口，以降低消費者花銷並減少浪費。

據了解，雖然蘋果公司仍然對歐盟的法規表示反對，並有蘋果內部人員堅持表示反對立場，他認為，只強制要求一種接口的嚴格監管扼殺了創新，而不是鼓勵創新，這反過來會傷害歐洲和世界各地的消費者；但近日卻傳出蘋果已決定「服軟」，將即將發布的 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro，充電接口全改為 Type-C 充電接頭。

報導稱，鑒於目前的 iPhone 14 很可能是最後一款採用 Lightning 接口的蘋果手機設備，這可能標誌著以後將不再需要 Lightning 轉 USB-C 適配器；不過目前尚不清楚該產品的改變是否會用於蘋果在其他地區的產品，但分析人士認為這家科技巨頭不太可能單獨為歐洲市場生產不同版本的手機。

對此，歐盟的統一充電接口規定涵蓋了一系列電子產品，包括手機、平板電腦、鍵盤、麥克風、耳機和數碼相機等。而歐盟則聲稱，這將為消費者「每年節省高達2.5億歐元購買不必要的充電器的費用」，並在每年減少11,000噸垃圾。預計新款 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 將於下周在蘋果公司的秋季發佈會上亮相。