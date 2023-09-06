104人才白皮書…半導體業逆風 均薪仍成長

一○四人力銀行昨公布「半導體產業人才白皮書」，一○四獵才招聘資深副總經理晉麗明指出，去年下半年開始，終端電子產品需求減降，半導體大廠陸續傳拋售晶片等消息，讓半導體業暫時進入調整階段，徵才動能較去年下滑，今年第二季半導體平均每月徵才二點三萬人，與去年同期三點七萬人相較，下滑百分之卅七點五。

不過，半導體長線仍受困於「缺才荒」，讓求供比和薪資仍具亮點。今年第二季，平均每位想進半導體的求職者約可分到二點三個工作，高於整體就業市場的一點八；求職者分到的工作機會多，顯示半導體企業缺工壓力仍高於整體。

白皮書提到，前五大高薪產業為：電腦及消費性電子製造業平均月薪約五點八萬元；半導體居次，為五點六萬元；軟體及網路業與鞋類／紡織製造業五點三萬元。

晉麗明說，半導體產業技術人才含金量高，即使產業逆風，平均月薪與去年相比仍增加約百分之三點一，居五大高薪產業的第二增幅。職務類別中，則以「類比ＩＣ設計師」平均月薪九點九萬居冠，為半導體業燙金職務。

一○四也發現，全台各地半導體月薪都超過五萬元，其中北部平均月薪五點九萬元、年增百分之二點九；中部五點一萬元首度突破五萬元大關、年增百分之三點二；南部則年增百分之一點二至五點一萬元。