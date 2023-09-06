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台灣半導體產業…解鎖5大挑戰 迎上兆美元產值

聯合報／ 記者簡永祥鍾張涵／台北報導

SEMICON Taiwan國際半導體展今天登場。產業人士與專家昨表示，半導體產業將迎來龐大商機，但同時面對成本、碳排、人才等挑戰，廠商需解鎖這些挑戰，才能釋放商機。此外，地緣政治改變布局策略，也是台廠需面臨並學習的新課題。

ＳＥＭＩ國際半導體產業協會、美商應用材料等多家公司昨舉行記者會及技術簡報，美商應材集團副總裁余定陸、環球晶圓集團董事長徐秀蘭、ＳＥＭＩ全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，一一針對台灣半導體產業提出針砭，余定陸更提出產業５Ｃ挑戰。

余定陸指出，二○三○年全球半導體產值在第四波物聯網及ＡＩ人工智慧驅動之下，有望達到一兆美元。但面對前所未見大商機，產業也同時面臨包括複雜性（Complexity）、成本（Cost）、節奏（Cadence）、碳排放（Carbon Emission）、畢業生（College Graduates）人才緊張等五大挑戰，台灣廠商需解鎖這些挑戰，才能釋放商機。

曹世綸則說，半導體至少面臨四大挑戰，包括半導體的地緣政治、供應鏈管理、永續發展及人才缺口，台廠需掌握創新與永續雙軌轉型契機，才能邁向一兆美元產值發展之路。

余定陸說，半導體產業第一波驅策力是大型主機，第二波是ＰＣ及網際網路；第三波是行動及雲端；現在進入物聯網及ＡＩ的第四波，但製造技術複雜性提高，製程步驟不斷增加；加上成本提高，前五大晶片製造商、設備製造商每年研發總支出超過六百億美元，這些支出需更具效益。

針對地緣政治的影響，環球晶董事長徐秀蘭表示，過去全球半導體產業高度集中，尤其晶圓代工居冠、矽晶圓第二，設備市場居第三，集中化雖有成本效益、管理單純、技術創新、群聚效應優點，但也有供應中斷、地緣政治、價格波動與依賴性風險等缺點。

徐秀蘭說，如今各國半導體產業「各擅勝場」，但台廠針對變化莫測的世界需要更敏捷應對，學會全球化加在地化的「全球在地化 」（Glocal）如多元供應鏈、多地區生產、跨國人才、市場多元化。

余定陸、曹世綸和徐秀蘭也都提到減碳是台廠需加速面對的課題。余定陸舉例，從十四奈米到二奈米，每個技術節點的碳排放都加倍成長，如不採取因應措施，二○三○年前碳排將再增四倍。

徐秀蘭說，全球減碳潮流進一步推升新營運模式，愈來愈多國家考慮實施碳定價制度，截至今年，全球共有七十三個碳定價制度施行，而碳定價制度推動新的業務模式和全球在地化趨勢，催生更多創新商業模式，如循環經濟、碳中和、綠色供應鏈管理。

半導體 物聯網 碳排放

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