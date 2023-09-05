集邦：Micro LED晶片產值今年倍增達2,700 萬美元 2027年上看6億美元

集邦科技（TrendForce）資深研究副總經理邱宇彬今（5）日表示，預估2023年Micro LED晶片產值約2,700萬美元，較去年的1,300萬美元呈翻倍成長走勢。主要受惠於三星89吋Micro LED大型顯示器今年量產，及台廠友達（2409）的Micro LED穿戴裝置（精品手表）今年底亦將順利出貨。

隨著蘋果計畫在2026年Apple Watch中導入Micro LED技術，微型顯示應用市場的關注度再次獲得提升，各顯示企業無一不在加速相關技術的研發與產品推廣，以抓緊微顯示領域的發展新機遇。

TrendForce指出，隨著Apple搭載Micro LED顯示器新型手錶的備貨啟動與產品問世，2024年與2025年 Micro LED 晶片市場產值於穿戴式應用將迅速膨脹至1.72億與4.63億美金。預期Apple Watch也將同步吸引更多品牌投入Micro LED穿戴裝置的開發與推廣，2022-2027年複合成長率推升至873%。

2023 Micro LEDforum，今天聚集產業鏈中的關鍵廠商及專家，聚焦「元宇宙趨勢X技術進化X應用革新」三大議題，分享2023年市場趨勢、廠商進展與技術突破。

邱宇彬指出，Micro LED晶片明後年的出貨將緩步向上，並於2026年進入下一個關鍵點，除了現有的大型顯示器及穿戴裝置應用外，還會有透明的車用顯示、或是AR的頭戴裝置都可望導入Micro LED，預估在此新裝置的拉動下，2027年全球Micro LED晶片產值有機會衝上6億美元的市場規模。

邱宇彬認為，除了Micro LED晶片之外，包括Micro LED設備、背板及驅動IC等，都將帶動相關產業鏈的發展。台系面板廠除了原有LCD布局之外，也將更多的資源放在Micro LED的整合應用，憑藉著集團內的Micro LED晶片及整合優勢，未來有機會提供給需要Micro LED解決方案的潛在客戶，也就是搶食非蘋陣容的商機，這將是台廠布局Micro LED市場的契機。