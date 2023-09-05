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錼創董座李允立：Micro LED 發展速度若過於緩慢 恐讓市場需求不耐煩

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
錼創董事長李允立（右三），前富采董座暨晶元光電創辦人李秉傑（右二）於錼創 2023 MicroLED 技術論壇合影。
錼創董事長李允立（右三），前富采董座暨晶元光電創辦人李秉傑（右二）於錼創 2023 MicroLED 技術論壇合影。

錼創科技-KY創（6854）今（29）日舉辦首屆 2023 MicroLED 技術論壇，董事長李允立指出，時間是我們的敵人，Micro LED 的發展速度如果過於緩慢，不但會讓市場需求不耐煩，更有可能轉向競爭的技術陣營，比如說OLED

李允立指出，未來二到三年將進入發展關鍵期，客戶對產能需求殷切，Micro LED 可使客戶產品具市場區隔性。

李允立強調，要讓 MicroLED 的發展加速，需要讓上下游的夥伴一直到市場產品端都有相當一致的共識，才能避免投入錯誤的方向，願意增加投入的資源，才有機會大幅度縮短新技術大量穿透市場的時間。

前富采董座暨晶元光電創辦人李秉傑作為與會者出席此論壇，他指出，Micro LED 目前面臨技術、成本與供應鏈等挑戰，他認為在供應鏈齊心協力下，Micro LED 未來生產成本有望降低，能為產業帶來全新機會，看好2024年技術可望有突破，發揮 Micro LED 的潛力。

李允立認為，我們需要針對某個市場需求的產品應用進行生產，但初始成本必然偏高，需要單一產品大量生產才能讓成本快速下降，因此需要擴產，但擴產又需要有市場的需求，彼此牽制關係會讓 Micro LED 的發展緩步進行。

錼創今年資本支出近1億元，李允立預估明年將倍數增加。他強調，為了擴充產線，未來將籌資引進更多策略性投資人，同時觀察後續訂單及各式產品線的信心程度。

錼創指出，將抓準時機針對晶片、巨量轉移、Micro LED 模組新增產線，力拚產能與營收倍數成長，最快今年底進行擴產。

錼創第2季每股淨損1.35元，相較第1季每股虧損1.42元，虧損收斂，累計上半年每股虧損2.77元。

李允立指出，錼創作為 Micro LED 顯示領域的先行者，現在是關鍵時刻，希望論壇能成為大家交流的平台，更期待我們能扮演好我們的角色，讓 Micro LED 技術，在未來能成為主流的顯示技術。

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